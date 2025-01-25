На рубеже лет большое внимание привлекли хоккеисты сборной Латвии U-20, которые сенсационно обыграли канадских ровесников и после этого в борьбе за выход в четвертьфинал чемпионата мира одержали победу над сборной Германии. В наших широтах многие и не знают, что в тишине возможности показать себя этой весной на большой хоккейной сцене ждут 17-летние родившиеся в Латвии близнецы Рихард и Густав Гривы, которые доминируют в немецкой юниорской лиге U-20.
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"Дома мы говорим по-латышски". Родившиеся в Латвии близнецы доминируют в немецкой юниорской лиге
Перед переездом в Германию Рихард и Густав после детского сада готовились пойти в школу.
"Подумали, что это подходящий момент, если что-то сильно хотим изменить в своей жизни. В Германии был выбор - идти в школу сразу или через год. Решили остаться на год в детсаду, чтобы мальчики выучили язык перед тем, как пойдут в школу", - рассказал в интервью TVNET+ отец близнецов Мадарс.