"Дома мы говорим по-латышски". Родившиеся в Латвии близнецы доминируют в немецкой юниорской лиге

"Подумали, что это подходящий момент, если что-то сильно хотим изменить в своей жизни. В Германии был выбор - идти в школу сразу или через год. Решили остаться на год в детсаду, чтобы мальчики выучили язык перед тем, как пойдут в школу", - рассказал в интервью TVNET+ отец близнецов Мадарс.

"В семье мы говорим на латышском, но идет медленнее. Встречая на площадке латышских парней, они говорят. В немецкой лиге почти в каждой команде есть латыш. И на других турнирах получается встречаться и разговаривать. Думаю, что латышские парни смеются, держась за живот, если какой-то акцент появляется. Особенно они могут чего-то не понять, если говорят на сленге. Однако они чувствуют себя как латыши. Мы стараемся хотя бы раз в год съездить к бабушкам. Все родственники живут в Латвии, общаемся довольно много".