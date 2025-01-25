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"Дома мы говорим по-латышски". Родившиеся в Латвии близнецы доминируют в немецкой юниорской лиге

Перевод: rus.tvnet.lv
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Братья Гривсы
Братья Гривсы Фото: No privātā arhīva

На рубеже лет большое внимание привлекли хоккеисты сборной Латвии U-20, которые сенсационно обыграли канадских ровесников и после этого в борьбе за выход в четвертьфинал чемпионата мира одержали победу над сборной Германии. В наших широтах многие и не знают, что в тишине возможности показать себя этой весной на большой хоккейной сцене ждут 17-летние родившиеся в Латвии близнецы Рихард и Густав Гривы, которые доминируют в немецкой юниорской лиге U-20.

Перед переездом в Германию Рихард и Густав после детского сада готовились пойти в школу.

"Подумали, что это подходящий момент, если что-то сильно хотим изменить в своей жизни. В Германии был выбор - идти в школу сразу или через год. Решили остаться на год в детсаду, чтобы мальчики выучили язык перед тем, как пойдут в школу", - рассказал в интервью TVNET+ отец близнецов Мадарс.

"В семье мы говорим на латышском, но идет медленнее. Встречая на площадке латышских парней, они говорят. В немецкой лиге почти в каждой команде есть латыш. И на других турнирах получается встречаться и разговаривать. Думаю, что латышские парни смеются, держась за живот, если какой-то акцент появляется. Особенно они могут чего-то не понять, если говорят на сленге. Однако они чувствуют себя как латыши. Мы стараемся хотя бы раз в год съездить к бабушкам. Все родственники живут в Латвии, общаемся довольно много".

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