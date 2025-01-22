По словам Каи Каллас, Москва сейчас тратит на военные цели почти в пять раз больше бюджетных средств, чем Брюссель: в 2024 году оборонные расходы стран ЕС составили в среднем 1,9 процента ВВП, тогда как у России этот показатель составил 9 процентов.

"Путин понимает только силу"

"Неспособность Европы инвестировать в свой военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору", - подчеркнула Кая Каллас. По ее словам, президент РФ Владимир Путин "говорит только на языке силы", а "слабость провоцирует его". "Говорят, что я занимаю позицию "ястреба" в отношении России. Но я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь", - добавила Каллас.

Одновременно она сообщила, что в настоящее время ведется работа над 16-м пакетом санкций против России. Говоря о поддержке Украины, Кая Каллас указала, что военная помощь ЕС этой стране на данный момент составила почти 50 млрд евро. Кроме того, до конца февраля текущего года подготовку в странах Евросоюза пройдут в общей сложности 75 тысяч украинских солдат и офицеров.

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