Кто бы вышел победителем боя - Александр Усик или Джай Опетая, если бы они сразились в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 кг)? Свою версию высказал латвийский боксер Майрис Бриедис.
Усик или Опетая? Бриедис дал неожиданный ответ
Бриедис, который только что завершил карьеру, провел два последних боя против Опетаи, проиграв оба по очкам. За свою карьеру латвийский боксер одержал 28 побед и потерпел три поражения, одно из которых было от Усика - также по очкам.
Ранее Усик становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой весовой категории. Затем он сделал то же самое в тяжелом весе. Украинский боксер заявил, что может вернуться из тяжелого веса в первый тяжелый вес до 90,7 килограмма (cruiserweight).
"Если бы Усик вернулся в cruiserweight и сразился с Опетаей, я думаю, австралиец победил бы его - не просто победил, а полностью уничтожил бы его", - сказал Бриедис сайту Daily Sports.
"Усик потратил много времени на наращивание веса и мышечной массы. Если бы он сейчас все это бросил, то потерял бы силу. Вот почему я уверен, что Опетая победил бы Усика", - выразил уверенность латвийский боксер.
Бриедис считает, что Усик должен завершить карьеру непобежденным и не возвращаться в cruiserweight. "Чтобы вернуться в первый тяжелый вес, ему придется сбросить вес, а это существенная нагрузка на организм", - отметил латвийский боксер.
29-летний Опетая в своей карьере не потерпел ни одного поражения - на данный момент на его счету 27 побед (21 - нокаутом). Между тем 37-летний Усик ни разу не проиграл в 23 боях (14 нокаутов). На момент перехода в тяжелый вес у украинца был баланс 16-0.
В декабре прошлого года Усик во втором поединке победил британского боксера Тайсона Фьюри, который теперь объявил о завершении карьеры. На данный момент неизвестно, с каким боксером и в какой весовой категории Усик проведет следующий бой.
В настоящее время Усик является обладателем поясов чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO и The Ring в тяжелом весе.
Пояс чемпиона мира по версии IBF тем временем принадлежит британскому тяжеловесу Даниелю Дюбуа (баланс 22-2), который в декабре вызвал Усика на бой-реванш. В 2023 году украинец победил его нокаутом в девятом раунде.
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