Усик или Опетая? Бриедис дал неожиданный ответ

Бриедис, который только что завершил карьеру, провел два последних боя против Опетаи, проиграв оба по очкам. За свою карьеру латвийский боксер одержал 28 побед и потерпел три поражения, одно из которых было от Усика - также по очкам.

Ранее Усик становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой весовой категории. Затем он сделал то же самое в тяжелом весе. Украинский боксер заявил, что может вернуться из тяжелого веса в первый тяжелый вес до 90,7 килограмма (cruiserweight).

"Если бы Усик вернулся в cruiserweight и сразился с Опетаей, я думаю, австралиец победил бы его - не просто победил, а полностью уничтожил бы его", - сказал Бриедис сайту Daily Sports.

"Усик потратил много времени на наращивание веса и мышечной массы. Если бы он сейчас все это бросил, то потерял бы силу. Вот почему я уверен, что Опетая победил бы Усика", - выразил уверенность латвийский боксер.