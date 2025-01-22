Проект опубликован женой Прохоренкова Николой.

Как сказано в описании на Ziedot.lv, в конце прошлого года у спортсмена диагностировали злокачественную опухоль. Поскольку запланированного лечения в Латвии нужно было ждать, а состояние футболиста с каждым днем ухудшалось, семья решила перевезти его в клинику в Германии.

В настоящее время на лечение 47-летнего спортсмена в клинике Universitätsklinikum Carl Gustav требуется не менее 60 000 евро. У семьи таких ресурсов нет, поэтому они обращаются за помощью к сочувствующим.

Прохоренков был футболистом латвийской сборной на ЕВРО-2004. Он провел 32 матча за сборную Латвии, забив четыре гола. На данный момент он уже долгое время передает свои знания и опыт молодым футболистам в качестве тренера.

Проект был размещен на портале 22 января. Сделать пожертвование можно здесь.

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