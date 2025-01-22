В Зиепниеккалнсе введены долгосрочные ограничения движения

Ограничения движения введены на участке улицы Зиепниеккална от улицы Калету до административной границы Риги. Эти ограничения будут действовать до 30 мая.

Движение транспортных средств ограничено на участке Виенибас гатве от улицы Озолциема до улицы Тирайнес, а также на перекрестке улиц Виенибас гатве и Тирайнес. Эти ограничения планируется снять не позднее 1 апреля.

До 31 мая движение будет также ограничено на участке улицы Валдекю от дома №61 до дома №75, а также на участке улицы Озолциема от дома №32 к-1 до улицы Лиесмас.

Кроме того, в указанный период будет закрыто движение пешеходов на улице Озолциема перед перекрестком с улицей Валдекю, а также на участке улицы Валдекю от дома №65 до перекрестка с улицей Озолциема.

Как сообщалось ранее, в Риге начались строительные работы четвертой очереди Южного моста стоимостью 122,7 миллиона евро, которые планируется завершить в 2027 году.

Проект "Строительство Яня Чакстес гатве" разделен на два этапа. На первом этапе будет построена Яня Чакстес гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална. На втором этапе – от Виенибас гатве до улицы Валдекю.

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