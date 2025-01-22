Фото Небольшая группа людей провела пикет против русского языка в общественных СМИ

Участники пикета принесли с собой плакаты с такими надписями, как, например, "Баррикады против русификации", "Одна страна - один язык. Призываем соблюдать Конституцию!" и другие.

Галерея: Пикет против русского языка в общественных СМИ

Обществом Austošā saule руководит Райвис Зелтитс - бывший генеральный секретарь Национального объединения, который в прошлом году заявил о своем намерении создать новую политическую партию. Он был также руководителем молодежной организации Нацобъединения.

Цель пикета - привлечь внимание к тому, что, согласно Конституции, только латышский язык является государственным языком и языком взаимного общения для всех жителей Латвии.

Организация считает, что коммуникация на русском языке в латвийских общественных СМИ неоправданна, вносит раскол и должна быть немедленно прекращена. Участники пикета также потребуют прекратить работу в общественных СМИ граждан России.

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