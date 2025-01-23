Арест экс-командиров 125-й бригады, отвечавших за оборону Харьковщины, вызвал дискуссию в Украине: уместно ли их задержание на этом этапе следствия и какой моральный эффект это может оказать на армию?
Неудачная оборона Харьковщины: что известно об арестах в ВСУ
Новость о том, что российская армия начала новое наступление в Харьковской области, всколыхнула 10 мая 2024 года всю Украину. Генштаб ВСУ заявил, что около пяти часов утра росийская армия пыталась прорвать линию обороны. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сказал, что оккупанты начали в Харьковской области контрнаступательную операцию. Только через две недели появились сообщения от народного депутата, члена оборонного комитета Романа Костенко, что после тяжелых боев наступление россиян на Харьков остановили.
Арест и меры пресечения для бывших командиров
В настоящее время бывшие командиры 125-й бригады территориальной обороны ВСУ (ТрО), отвечавшие за оборону Харьковской области в мае 2024 года, оказались за решеткой. Работники Государственного бюро расследований (ДБР) при взаимодействии со Службой безопасности Украины (СБУ) 20 января задержали двух генералов и полковника, "из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года", как поясняется на сайте ДБР. Речь идет о бывшем командующем оперативно-тактическом управлением "Харьков", бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
На следующий день Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения Галушкину и Лапину. Они проведут под стражей 60 суток. У Галушкина есть альтернатива - внести залог в сумме пять миллионов гривен (около 114 тысяч евро). Лапина арестовали без права внести залог. Продолжение судебного слушания об избрании меры пресечения для Горбенко перенесли из-за того, что по делу якобы появились новые данные.
Как стало известно 22 января, Горбенко арестован на два месяца с правом выйти из следственного изолятора под залог в 25 млн гривен (около 570 тысяч евро).
Что инкриминируют бывшему командованию 125-й бригады ТрО?
Бывших командиров подозревают в провале обороны Харьковской области во время наступления россиян весной 2024 года. Следствие считает, что должностные лица не подготовили оборону пограничных районов и потеряли управление боем. Это, по утверждению следствия, привело к потерям среди военных Украины и захвату населенных пунктов врагом, в частности, части территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района. "Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 обр ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же у него были другие подразделения, которые могли усилить эти позиции", - сообщается на сайте ДБР.
Военным инкриминируют совершение преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: части 4 статьи 425 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения) статьи 429 (организация самовольного ухода с поля боя). Эти статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Дискуссионный вопрос: уместно ли задержание и заключение под стражу?
Сообщение о задержании бывших командиров вызвало дискуссию в Украине по поводу ответственности во время отражения российской агрессии. "Сейчас есть риск, что всю ответственность по указанным делам хотят перекинуть исключительно на отдельных должностных лиц, чтобы вывести из-под критики руководителей, кто их назначал, отдавал приказы и контролировал их деятельность", - считает военный журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" и бывший внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
По его убеждению, суд должен установить виновных по этому делу, но задержание и пребывание под стражей на период следствия генералов и офицеров ВСУ по подозрению в служебной халатности "позорны для государства". "Если будут признаны виновными и будет приговор - тогда нет вопросов. Но сразу приравнять военнослужащих к преступникам, унижать их - это бесчестие для военного статуса", - написал Бутусов в своем Telegram-канале.
Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии DW отметил, что обвинения военных в неспособности удержать оборону из-за вторжения противника могут иметь неожиданный эффект. "А как тогда расценивать последние продвижения противника по многим направлениям?" - задается вопросом Машовец. По такой логике, по его мнению, "половину командного состава Вооруженных сил нужно арестовать. Ошибки совершает почти весь командный состав по всей линии фронта".
"Если были зафиксированы факты халатности со стороны командного состава и они доказаны, тогда это имеет смысл. А если просто арестовали по факту того, что противник активизируется, тогда и управлять войсками будет невозможно. Никто не захочет брать на себя никакую ответственность. Такие обвинения очень деморализуют войско", - пояснил координатор группы "Информационное сопротивление".
Экс-советник министра обороны: Отсутствуют процедуры послеоперационного анализа боевых действий
Еще в мае 2024-го начали появляться разные предположения, как произошел прорыв линии обороны. Среди версий - одно из подразделений ТрО слишком быстро отступило. "Украинская правда" поговорила тогда с ныне задержанным генерал-лейтенантом Артуром Горбенко. По словам бывшего командира 125-й бригады ТрО, батальоны бригады делали все возможное для обороны пограничного участка, но из-за нехватки личного состава и недостатка боеприпасов и техники российская армия достигла тактического успеха на этом участке.
"Батальоны, не укомплектованные, без тяжелого вооружения, встретили массированный обстрел и наступление противника утром 10 мая. Единственное, что было у нас на усилении - это пять пушек и три танка. Это одна пушка, которая должна была закрыть 10 километров, и одна танк, который должен был закрыть 15 километров. Батальоны делали все возможное и невозможное. Но удержать фронт, когда у тебя 6-8 человек на километр, просто нереально", - рассказывал тогда Горбенко
Как указывает сейчас Константин Машовец, на том участке еще продолжаются бои и объективной экспертизы провести пока невозможно. Юрий Бутусов также напоминает, что в Украине отсутствуют официальные процедуры послеоперационного анализа боевых действий по протоколу After Action Review, принятые в странах НАТО. Он считает, что перед тем, как обвинять военных, нужно сначала проанализировать, какие силы и средства были выделены руководством страны для того, чтобы защищать Харьковскую область и как реагировало тогда руководство страны на произошедшее.
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