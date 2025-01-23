Чт, 23.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Неудачная оборона Харьковщины: что известно об арестах в ВСУ

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-командирам 125-й бригады ТрО
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-командирам 125-й бригады ТрО Фото: Igor Burdyga/DW

Арест экс-командиров 125-й бригады, отвечавших за оборону Харьковщины, вызвал дискуссию в Украине: уместно ли их задержание на этом этапе следствия и какой моральный эффект это может оказать на армию?

Новость о том, что российская армия начала новое наступление в Харьковской области, всколыхнула 10 мая 2024 года всю Украину. Генштаб ВСУ заявил, что около пяти часов утра росийская армия пыталась прорвать линию обороны. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сказал, что оккупанты начали в Харьковской области контрнаступательную операцию. Только через две недели появились сообщения от народного депутата, члена оборонного комитета Романа Костенко, что после тяжелых боев наступление россиян на Харьков остановили.

Арест и меры пресечения для бывших командиров

В настоящее время бывшие командиры 125-й бригады территориальной обороны ВСУ (ТрО), отвечавшие за оборону Харьковской области в мае 2024 года, оказались за решеткой. Работники Государственного бюро расследований (ДБР) при взаимодействии со Службой безопасности Украины (СБУ) 20 января задержали двух генералов и полковника, "из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года", как поясняется на сайте ДБР. Речь идет о бывшем командующем оперативно-тактическом управлением "Харьков", бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

На следующий день Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения Галушкину и Лапину. Они проведут под стражей 60 суток. У Галушкина есть альтернатива - внести залог в сумме пять миллионов гривен (около 114 тысяч евро). Лапина арестовали без права внести залог. Продолжение судебного слушания об избрании меры пресечения для Горбенко перенесли из-за того, что по делу якобы появились новые данные.

Как стало известно 22 января, Горбенко арестован на два месяца с правом выйти из следственного изолятора под залог в 25 млн гривен (около 570 тысяч евро).

Что инкриминируют бывшему командованию 125-й бригады ТрО?

Бывших командиров подозревают в провале обороны Харьковской области во время наступления россиян весной 2024 года. Следствие считает, что должностные лица не подготовили оборону пограничных районов и потеряли управление боем. Это, по утверждению следствия, привело к потерям среди военных Украины и захвату населенных пунктов врагом, в частности, части территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района. "Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 обр ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же у него были другие подразделения, которые могли усилить эти позиции", - сообщается на сайте ДБР.

Эвакуация из Волчанска (май 2024 года)
Эвакуация из Волчанска (май 2024 года) Фото: DW: Vyacheslav Madiyevskyy/REUTERS

Военным инкриминируют совершение преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: части 4 статьи 425 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения) статьи 429 (организация самовольного ухода с поля боя). Эти статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Дискуссионный вопрос: уместно ли задержание и заключение под стражу?

Сообщение о задержании бывших командиров вызвало дискуссию в Украине по поводу ответственности во время отражения российской агрессии. "Сейчас есть риск, что всю ответственность по указанным делам хотят перекинуть исключительно на отдельных должностных лиц, чтобы вывести из-под критики руководителей, кто их назначал, отдавал приказы и контролировал их деятельность", - считает военный журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" и бывший внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

По его убеждению, суд должен установить виновных по этому делу, но задержание и пребывание под стражей на период следствия генералов и офицеров ВСУ по подозрению в служебной халатности "позорны для государства". "Если будут признаны виновными и будет приговор - тогда нет вопросов. Но сразу приравнять военнослужащих к преступникам, унижать их - это бесчестие для военного статуса", - написал Бутусов в своем Telegram-канале.

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии DW отметил, что обвинения военных в неспособности удержать оборону из-за вторжения противника могут иметь неожиданный эффект. "А как тогда расценивать последние продвижения противника по многим направлениям?" - задается вопросом Машовец. По такой логике, по его мнению, "половину командного состава Вооруженных сил нужно арестовать. Ошибки совершает почти весь командный состав по всей линии фронта".

Укрепления в Харьковской области (май 2024 года)
Укрепления в Харьковской области (май 2024 года) Фото: DW: Hanna Sokolova-Stekh/DW/DW

"Если были зафиксированы факты халатности со стороны командного состава и они доказаны, тогда это имеет смысл. А если просто арестовали по факту того, что противник активизируется, тогда и управлять войсками будет невозможно. Никто не захочет брать на себя никакую ответственность. Такие обвинения очень деморализуют войско", - пояснил координатор группы "Информационное сопротивление".

Экс-советник министра обороны: Отсутствуют процедуры послеоперационного анализа боевых действий

Еще в мае 2024-го начали появляться разные предположения, как произошел прорыв линии обороны. Среди версий - одно из подразделений ТрО слишком быстро отступило. "Украинская правда" поговорила тогда с ныне задержанным генерал-лейтенантом Артуром Горбенко. По словам бывшего командира 125-й бригады ТрО, батальоны бригады делали все возможное для обороны пограничного участка, но из-за нехватки личного состава и недостатка боеприпасов и техники российская армия достигла тактического успеха на этом участке.

"Батальоны, не укомплектованные, без тяжелого вооружения, встретили массированный обстрел и наступление противника утром 10 мая. Единственное, что было у нас на усилении - это пять пушек и три танка. Это одна пушка, которая должна была закрыть 10 километров, и одна танк, который должен был закрыть 15 километров. Батальоны делали все возможное и невозможное. Но удержать фронт, когда у тебя 6-8 человек на километр, просто нереально", - рассказывал тогда Горбенко

Как указывает сейчас Константин Машовец, на том участке еще продолжаются бои и объективной экспертизы провести пока невозможно. Юрий Бутусов также напоминает, что в Украине отсутствуют официальные процедуры послеоперационного анализа боевых действий по протоколу After Action Review, принятые в странах НАТО. Он считает, что перед тем, как обвинять военных, нужно сначала проанализировать, какие силы и средства были выделены руководством страны для того, чтобы защищать Харьковскую область и как реагировало тогда руководство страны на произошедшее.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх