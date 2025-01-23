Неудачная оборона Харьковщины: что известно об арестах в ВСУ

Дискуссионный вопрос: уместно ли задержание и заключение под стражу?

Сообщение о задержании бывших командиров вызвало дискуссию в Украине по поводу ответственности во время отражения российской агрессии. "Сейчас есть риск, что всю ответственность по указанным делам хотят перекинуть исключительно на отдельных должностных лиц, чтобы вывести из-под критики руководителей, кто их назначал, отдавал приказы и контролировал их деятельность", - считает военный журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" и бывший внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

По его убеждению, суд должен установить виновных по этому делу, но задержание и пребывание под стражей на период следствия генералов и офицеров ВСУ по подозрению в служебной халатности "позорны для государства". "Если будут признаны виновными и будет приговор - тогда нет вопросов. Но сразу приравнять военнослужащих к преступникам, унижать их - это бесчестие для военного статуса", - написал Бутусов в своем Telegram-канале.

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии DW отметил, что обвинения военных в неспособности удержать оборону из-за вторжения противника могут иметь неожиданный эффект. "А как тогда расценивать последние продвижения противника по многим направлениям?" - задается вопросом Машовец. По такой логике, по его мнению, "половину командного состава Вооруженных сил нужно арестовать. Ошибки совершает почти весь командный состав по всей линии фронта".

Укрепления в Харьковской области (май 2024 года) Фото: DW: Hanna Sokolova-Stekh/DW/DW