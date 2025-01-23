Полиция особенно будет следить за матчем между RFS и "Аяксом", который пройдет в Риге

Полиция обеспечит порядок у стадиона "Даугава" и в городе, в том числе, в местах сбора фанатов. Для поддержания общественного порядка будут обеспечены соответствующие ресурсы полиции, обещают стражи порядка.

Сегодня вечером в Риге на стадионе "Даугава" состоится матч группового турнира Лиги Европы УЕФА между латвийским футбольным клубом RFS и "Аяксом".

На матч приедут более 2250 болельщиков амстердамского "Аякса", сообщил RFS ранее в Twitter. Болельщики "Аякса" пользуются репутацией активных и весьма агрессивных фанатов.

В предыдущих шести матчах RFS потерпел поражение в гостях со счетом 1:4 от бухарестского FCSB, сыграл 2:2 на своем поле с "Галатасараем" из Стамбула, уступил 0:1 во Франкфурте немецкому "Айнтрахту", дома сыграл вничью 1:1 с бельгийским "Андерлехтом", проиграл 0:2 греческому ПАОК из Салоников и уступил в Белграде 1:2 тель-авивскому "Маккаби".

В турнирной таблице RFS с двумя очками занимает 34-е место, тогда как "Аякс" с десятью очками располагается на 11-й позиции среди 36 клубов.

Финал Лиги Европы УЕФА пройдет в испанском городе Бильбао в конце мая.

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