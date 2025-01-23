"Балтийская жемчужина" откроется одним из красивейших фильмов в мировой истории

Режиссер и оператор снимали все строго при естественном освещении и во время так называемого "золотого часа", 25-минутного периода, предшествующего закату солнца. Это время, когда солнце садится, окрашивая небо, землю, предметы и людей золотисто-желтым цветом. Свет получается очень мягкий, и от этого рождается магия и романтизм.

Ни одному кинематографисту, кроме Терренса Малика, не удалось поймать и воспроизвести эту пьянящую, ошеломляющую, магическую красоту. Источником вдохновения для него послужила живопись Яна Вермеера, Эдварда Хоппера и Эндрю Уайета. Режиссер выстроил перед глазами зрителей быстро сменяющуюся вереницу картин, которые словно бы оживают и наполняются движением колосьев и шумом сухого степного ветра; изобразительный ряд настолько выразителен, что зрители в зале чуть ли не запахи начинают чувствовать. И на этом неописуемо прекрасном фоне происходят драматические события в жизни героев Малика.

С миром живописи фильм Терренса Малика объединяет еще одна черта: масштаб и энергетику подлинника не в силах передать никакая репродукция. Поэтому "Дни жатвы" стоит смотреть в максимальном качестве, с оригинальным звуком и на большом экране.

Обратите внимание: фильм "Дни жатвы" будет демонстрироваться на фестивале только два раза. Первый сеанс полностью распродан. Второй и последний показ состоится в кинотеатре Splendid Palace 16 марта в 14:00.

Программу "Балтийской жемчужины" можно найти на сайте balticpearl.lv, а также на страницах фестиваля в соцсетях. Билеты - во всех кассах Bilešu Serviss.

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