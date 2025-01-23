Несовершеннолетних беженцев могут обязать получать образование только очно

Цель законопроекта - обеспечить равное отношение к различным группам соискателей убежища.

Поправки к закону об убежище подготовлены, чтобы привести их в соответствие с рассматриваемыми сейчас Сеймом поправками к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают обязанность несовершеннолетних гражданских лиц-подданных Украины начинать обучение по программе дошкольного образования или программе общего основного образования в зарегистрированном в Латвии учебном заведении очно.

Сейчас несовершеннолетним лицам-беженцам на основании письменной информации от Государственной пограничной охраны, Управления по делам гражданства и миграции или по решению сиротского суда закон об убежище обеспечивает возможность получения образования на государственном языке в государственном или муниципальном учебном заведении. Им в государственных учреждениях образования и учреждениях образования самоуправлений процесс образования обеспечивается в очной форме.

Депутаты в аннотации к законопроекту отмечают, что уже сейчас в отношении соискателей убежища, не являющихся жителями Украины, фактически реализуется обязанность получать образование в очной форме, однако такое решение не закреплено в законе.

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