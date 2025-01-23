В четверг, 23 января, знаменитый футбольный клуб "Аякс" из Амстердама выйдет на поле рижского стадиона "Даугава". Вместе с командой в Латвию прибыли и нидерландские болельщики.
"Пиво очень дорогое". Голландский болельщик поделился мнением о Риге
Матч седьмого тура группового турнира Лиги Европы между RFS и "Аяксом" начнется в 22:00.
Ассоциация болельщиков клуба "Аякс" опубликовала на своем сайте Ajax life разговор с фанатом команды Йостом. Вместо прямого рейса из Амстердама он и его друзья выбрали более длинный маршрут. Йост поехал на машине в Брюссель, откуда вылетел в Литву, а затем на автобусе прибыл в Латвию. В общей сложности голландцы провели в дороге 15 часов и потратили 200 евро, включая расходы на гостиницу.
Йост честно признался, что самые большие расходы в Риге пришлись на пиво.
"Пиво здесь очень дорогое, - сказал он. - Легко можно потратить восемь евро за большой бокал".
Тем не менее фанат "Аякса" остался доволен своим опытом в барах Риги. Голландцы приехали в понедельник, а во вторник отдыхали до пяти утра. На двери бара даже было написано: "Добро пожаловать, болельщики "Аякса".
We zijn welkom. #ajax #Riga pic.twitter.com/NC7NE7zJsk— Kolletjen (@kolletjen) January 21, 2025
Йост также похвалил весь город. По его мнению, Старая Рига необычайно красивая, уютная и тихая.
Переходя к футболу, Йост не скрывал своего оптимизма. Он уверен в успехе своей команды против RFS и прогнозирует результат 3:0.
На матч приедут более 2250 болельщиков амстердамского "Аякса", сообщил RFS ранее в Twitter.
В предыдущих шести матчах RFS потерпел поражение в гостях со счетом 1:4 от бухарестского FCSB, сыграл 2:2 на своем поле с "Галатасараем" из Стамбула, уступил 0:1 во Франкфурте немецкому "Айнтрахту", дома сыграл вничью 1:1 с бельгийским "Андерлехтом", проиграл 0:2 греческому ПАОК из Салоников и уступил в Белграде 1:2 тель-авивскому "Маккаби".
В турнирной таблице RFS с двумя очками занимает 34-е место, тогда как "Аякс" с десятью очками располагается на 11-й позиции среди 36 клубов.
Финал Лиги Европы УЕФА пройдет в испанском городе Бильбао в конце мая.
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