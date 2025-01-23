"Пиво очень дорогое". Голландский болельщик поделился мнением о Риге

Матч седьмого тура группового турнира Лиги Европы между RFS и "Аяксом" начнется в 22:00.

Ассоциация болельщиков клуба "Аякс" опубликовала на своем сайте Ajax life разговор с фанатом команды Йостом. Вместо прямого рейса из Амстердама он и его друзья выбрали более длинный маршрут. Йост поехал на машине в Брюссель, откуда вылетел в Литву, а затем на автобусе прибыл в Латвию. В общей сложности голландцы провели в дороге 15 часов и потратили 200 евро, включая расходы на гостиницу.

Йост честно признался, что самые большие расходы в Риге пришлись на пиво.

"Пиво здесь очень дорогое, - сказал он. - Легко можно потратить восемь евро за большой бокал".

Тем не менее фанат "Аякса" остался доволен своим опытом в барах Риги. Голландцы приехали в понедельник, а во вторник отдыхали до пяти утра. На двери бара даже было написано: "Добро пожаловать, болельщики "Аякса".