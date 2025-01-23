Фото, Видео Болельщики "Аякса" запускали пиротехнику и напали на журналиста

Видео: Фанаты "Аякса" в Риге

Люди в социальных сетях сообщают, что несколько сотен болельщиков у памятника Свободы вели себя хулигански, запускали пиротехнику, которая попадала как в людей, так и в памятник, возможно, нанося ему повреждения.

"После них осталось много мусора. В основном - остатки пиротехники", - поделился один из очевидцев.

Видео: Фанаты "Аякса" в Риге

Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что в результате нападения болельщиков пострадал журналист LTV Давид Фрейденфелдс.

По его словам, когда он приблизился к болельщикам нидерландского клуба, у него отобрали телефон, после чего ударили ногой. Затем нападавшие его отпустили, и серьезных травм он не получил.

По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах центра города было достаточно полицейских экипажей, однако предотвратить беспорядки сотрудникам правопорядка не удалось. Многие хулиганы были в масках, чтобы их нельзя было опознать.

Государственная полиция пока не смогла предоставить агентству LETA подробную информацию о произошедшем, например, были ли задержанные.