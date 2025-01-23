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Фото, Видео Болельщики "Аякса" запускали пиротехнику и напали на журналиста

Обновлено 23 января 2025, 21:35
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Фото статьи
Фото: TVNET aculiecinieks

23 января вечером фанаты футбольного клуба "Аякс" с флагами, дымовыми шашками и петардами собрались у памятника Свободы, сообщает портал TVNET со ссылкой на очевидцев.

Видео: Фанаты "Аякса" в Риге 

Люди в социальных сетях сообщают, что несколько сотен болельщиков у памятника Свободы вели себя хулигански, запускали пиротехнику, которая попадала как в людей, так и в памятник, возможно, нанося ему повреждения.

"После них осталось много мусора. В основном - остатки пиротехники", - поделился один из очевидцев.

Видео: Фанаты "Аякса" в Риге

Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что в результате нападения болельщиков пострадал журналист LTV Давид Фрейденфелдс.

По его словам, когда он приблизился к болельщикам нидерландского клуба, у него отобрали телефон, после чего ударили ногой. Затем нападавшие его отпустили, и серьезных травм он не получил.

По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах центра города было достаточно полицейских экипажей, однако предотвратить беспорядки сотрудникам правопорядка не удалось. Многие хулиганы были в масках, чтобы их нельзя было опознать.

Государственная полиция пока не смогла предоставить агентству LETA подробную информацию о произошедшем, например, были ли задержанные.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером, 23 января, в Риге на стадионе "Даугава" состоится матч группового турнира Лиги Европы УЕФА между латвийским футбольным клубом RFS и "Аякс".

На матч приехали более 2250 болельщиков амстердамского клуба. Болельщики "Аякс" пользуются репутацией активных и весьма агрессивных фанатов.

Галерея: Фанаты "Аякса" в Риге

Во время матча Лиги Европы УЕФА между командами RFS и "Аякс" будут закрыты для движения транспорта улицы Аугшиела и Стадиона. Ограничения дорожного движения вступили в силу с 19:30 и будут действовать до 1:00 пятницы, 24 января.

Кроме того, в этот период остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на обеих сторонах улицы Аугшиела.

Ограничения движения не будут распространяться на оперативный транспорт экстренных служб и транспортные средства с выданными разрешениями.

Видео: Фанаты "Аякса" в Риге

Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией при необходимости ограничит или перекроет движение транспортных средств в указанном месте в указанное время, а также обеспечит безопасность дорожного движения и общественный порядок.

Самоуправление напоминает, что для того, чтобы посетители мероприятия могли добраться домой, после игры будут организованы дополнительные троллейбусы, которые в зависимости от пассажиропотока доставят посетителей от стадиона "Даугава" до центра города на улицу Меркеля. Троллейбусы до центра города будут курсировать по маршруту 22-го троллейбуса.

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