RFS одержал историческую победу над легендарным амстердамским "Аяксом"

Матч прошёл на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой RFS со счётом 1:0. Единственный гол в на 78-й минуте матча забил Адам Мархиев.

Футболисты "Аякса", как условные фавориты, имели довольно солидное игровое преимущество, но до моментов дело доходило нечасто. RFS оборонялся организованно и тщательно, позволив создать именитым гостям лишь пару-тройку опасных моментов, которые в голы не превратились. В концовке матча после ошибки обороны "Аякса" в центре поля Мархиев вывел вперёд хозяев и в оставшиеся 15 минут амстердамцы бросились отыгрываться, но и тут хозяева выстояли.

Adam Markhiyev 🇫🇮 (2002) scores a wonderful out-of-the-box goal!, and make the first goal of the game for RFS, making the score 1-0 !#RFS #Ajax #RFSAJApic.twitter.com/wux0z9BiAN — Gabryl Football (@GabrylFootball) January 23, 2025

Примечательно, что гости превзошли хозяев в этом матче практически по всем статистическим показателям, включая владение мячом (70 на 30) и удары по воротам (13 на 7), однако так и не смогли извлечь из этого выгоды.