Латвийский футбольный клуб RFS одержал сенсационную победу над легендарным амстердамским "Аяксом" в седьмом туре группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала первой для рижан в основном турнире еврокубков сезона 2024/2025.
RFS одержал историческую победу над легендарным амстердамским "Аяксом"
Матч прошёл на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой RFS со счётом 1:0. Единственный гол в на 78-й минуте матча забил Адам Мархиев.
Футболисты "Аякса", как условные фавориты, имели довольно солидное игровое преимущество, но до моментов дело доходило нечасто. RFS оборонялся организованно и тщательно, позволив создать именитым гостям лишь пару-тройку опасных моментов, которые в голы не превратились. В концовке матча после ошибки обороны "Аякса" в центре поля Мархиев вывел вперёд хозяев и в оставшиеся 15 минут амстердамцы бросились отыгрываться, но и тут хозяева выстояли.
Adam Markhiyev 🇫🇮 (2002) scores a wonderful out-of-the-box goal!, and make the first goal of the game for RFS, making the score 1-0 !#RFS #Ajax #RFSAJApic.twitter.com/wux0z9BiAN— Gabryl Football (@GabrylFootball) January 23, 2025
Примечательно, что гости превзошли хозяев в этом матче практически по всем статистическим показателям, включая владение мячом (70 на 30) и удары по воротам (13 на 7), однако так и не смогли извлечь из этого выгоды.
Отметим, что на стадионе "Даугава" присутствовало 10 233 болельщиков - это наибольшее количество зрителей в латвийском футболе в XXI веке.
В предыдущих шести матчах RFS потерпел поражение в гостях со счетом 1:4 от бухарестского FCSB, сыграл 2:2 на своем поле с "Галатасараем" из Стамбула, уступил 0:1 во Франкфурте немецкому "Айнтрахту", дома сыграл вничью 1:1 с бельгийским "Андерлехтом", проиграл 0:2 греческому ПАОК из Салоников и уступил в Белграде 1:2 тель-авивскому "Маккаби".
В турнирной таблице RFS с пятью очками занимает 30-е место, тогда как "Аякс" с десятью очками располагается на 16-й позиции среди 36 клубов.
Следующий матч в Лиге Европы RFS проведёт 30 января на выезде с киевским "Динамо".
Напомним, RFS впервые в своей истории играет в основном раунде Лиги Европы. Ранее этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.
Лига Европы считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА.
Финал Лиги Европы сезона-2024/25 пройдёт 25 мая в испанском городе Бильбао.
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