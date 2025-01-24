Премьер-министр Эвика Силиня созвала сегодня в 9 часов утра совещание Министерства внутренних дел и ответственных служб, чтобы заслушать информацию о беспорядках, устроенных болельщиками нидерландского футбольного клуба "Аякс" в центре Риги в четверг вечером.
Беспорядки фанатов в центре Риги: Силиня созвала совещание ответственных служб
Премьер-министр заявила в социальных сетях, что хочет услышать о ситуации, а также о мерах, принятых для сдерживания беспорядков и обеспечения общественного порядка.
Piektdienas rītā esmu sasaukusi Iekšlietu ministrijas un atbildīgo dienestu sanāksmi, lai uzklausītu informāciju par ceturtdienas vakarā notikušajām viesu futbola komandas fanu nekārtībām Rīgas centrā.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) January 24, 2025
Sanāksmē uzklausīšu dienestu ziņojumus par situāciju Rīgā, kā arī par…
Как уже сообщалось, болельщики "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.
Сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.
Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.
Видео: Мусор у памятника Свободы
По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось пресечь беспорядки.
В Госполиции агентству LETA сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.
По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.
В свою очередь, заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс в социальных сетях выразил недовольство произошедшим, заявив, что "такое неуважение со стороны гостей нашего города к символам нашего государства недопустимо" и что "ответственные лица должны быть наказаны".
Еще более резким в социальных сетях был депутат Сейма Янис Домбрава, грубо назвавший фанатов "Аякса" и потребовавший от министров внутренних дел и обороны "принять меры".
Видео: Фанаты "Аякса" у памятника Свободы
Рижская дума общается с Государственной полицией по поводу ситуации. Ратниекс пишет, что запросит объяснения, почему Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция не справились с ситуацией и что будет предпринято в подобных случаях в будущем.
До сих пор неизвестно, был ли нанесен какой-либо ущерб памятнику Свободы. Тем временем городские службы Риги уже ночью приступили к уборке, поскольку после болельщиков "Аякса" у памятника Свободы остался большой беспорядок.
Мэр Риги Вилнис Кирсис пообещал, что "за ущерб, нанесенный памятнику Свободы, придется заплатить", потому что "большой футбол в Риге - это здорово, но хулиганство под прикрытием этого события недопустимо".
Напомним, латвийский футбольный клуб RFS одержал сенсационную победу над легендарным амстердамским "Аяксом" в седьмом туре группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала первой для рижан в основном турнире еврокубков сезона 2024/2025.
Матч прошел на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой RFS со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте матча забил Адам Мархиев.