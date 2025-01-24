Беспорядки фанатов в центре Риги: Силиня созвала совещание ответственных служб

В Госполиции агентству LETA сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.

По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.

В свою очередь, заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс в социальных сетях выразил недовольство произошедшим, заявив, что "такое неуважение со стороны гостей нашего города к символам нашего государства недопустимо" и что "ответственные лица должны быть наказаны".

Еще более резким в социальных сетях был депутат Сейма Янис Домбрава, грубо назвавший фанатов "Аякса" и потребовавший от министров внутренних дел и обороны "принять меры".

Видео: Фанаты "Аякса" у памятника Свободы

Рижская дума общается с Государственной полицией по поводу ситуации. Ратниекс пишет, что запросит объяснения, почему Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция не справились с ситуацией и что будет предпринято в подобных случаях в будущем.

До сих пор неизвестно, был ли нанесен какой-либо ущерб памятнику Свободы. Тем временем городские службы Риги уже ночью приступили к уборке, поскольку после болельщиков "Аякса" у памятника Свободы остался большой беспорядок.

Мэр Риги Вилнис Кирсис пообещал, что "за ущерб, нанесенный памятнику Свободы, придется заплатить", потому что "большой футбол в Риге - это здорово, но хулиганство под прикрытием этого события недопустимо".

Напомним, латвийский футбольный клуб RFS одержал сенсационную победу над легендарным амстердамским "Аяксом" в седьмом туре группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала первой для рижан в основном турнире еврокубков сезона 2024/2025.

Матч прошел на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой RFS со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте матча забил Адам Мархиев.

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