Латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с Се Шувэй в пятницу одержала победу в полуфинале парного разряда Australian Open. После матча теннисистки пребывали в исключительно хорошем настроении, а спортсменка из Тайваня продемонстрировала свое чувство юмора.
ВИДЕО ⟩ Остапенко рассмеялась после ответа напарницы в интервью
Остапенко и Се Шувэй второй год подряд вышли в финал Australian Open в парном разряде.
В полуфинале Шувэй и Остапенко выиграли у австралийско-канадского дуэта Эрин Рутлифф/Габриэла Дабровски - 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.
После матча интервьюер спросила Шувэй о совете тренеров после второго сета. Теннисистка из Тайваня воспользовалась случаем и пошутила: "Ну, ну, вы знаете, эти тренеры, они всегда слишком много говорят, поэтому я ничего не могу вспомнить…".
Комментарий позабавил обеих теннисисток, которые не смогли сдержать смех.
В финале Шувэй и Остапенко сыграют с чешской теннисисткой Катериной Синяковой и американкой Тэйлор Таунсенд. В матче за выход финал они обыграли россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
Финал в женском парном разряде пройдёт в воскресенье, 26 января.
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