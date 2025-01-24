ВИДЕО Остапенко рассмеялась после ответа напарницы в интервью

Остапенко и Се Шувэй второй год подряд вышли в финал Australian Open в парном разряде.

В полуфинале Шувэй и Остапенко выиграли у австралийско-канадского дуэта Эрин Рутлифф/Габриэла Дабровски - 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.

После матча интервьюер спросила Шувэй о совете тренеров после второго сета. Теннисистка из Тайваня воспользовалась случаем и пошутила: "Ну, ну, вы знаете, эти тренеры, они всегда слишком много говорят, поэтому я ничего не могу вспомнить…".

Комментарий позабавил обеих теннисисток, которые не смогли сдержать смех.

В финале Шувэй и Остапенко сыграют с чешской теннисисткой Катериной Синяковой и американкой Тэйлор Таунсенд. В матче за выход финал они обыграли россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Финал в женском парном разряде пройдёт в воскресенье, 26 января.

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