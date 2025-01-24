Фото Тысячи людей в Словакии вышли на улицы, чтобы выразить протест политике Роберта Фицо

Галерея: Протесты в Словакии

Протесты против правительства в Братиславе и других городах Словакии продолжаются уже несколько недель. Тем временем Фицо все резче высказывается в адрес демонстрантов, обвиняя их в попытке переворота.

Гражданская инициатива "Мир Украине" призвала проводить демонстрации в поддержку демократии и Европейского Союза (ЕС), но Фицо обвинил оппозицию в планировании "Майдана", заявив, что на это указывает и разведывательная информация.

Он утверждает, что оппозиция готова "в сотрудничестве с зарубежными странами захватить власть, игнорируя результаты выборов".

Фицо также созвал заседание Национального совета безопасности, на котором говорил о тяжелой беспрецедентной ситуации.

Организаторы протестов, в свою очередь, отвергли заявления Фицо, заявив, что премьер-министр пытается их запугать, тогда как их единственная цель - мирно выразить свое недовольство политикой Фицо. По их мнению, настоящую угрозу представляет "вмешательство друга Фицо - [диктатора Владимира] Путина".

На фоне растущего недовольства общественности политикой правительства Фицо начали появляться предположения о досрочных выборах.

Однако профессор Университета имени Коменского в Братиславе Павол Хардош считает, что у правящей коалиции хоть и небольшой, но хрупкий парламентский перевес, что пока позволяет ей удерживаться у власти.

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