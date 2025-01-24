По мере того как в обществе растет недовольство попытками премьер-министра Словакии Роберта Фицо сблизиться с Россией, тысячи людей вышли на улицы вечером 24 января, чтобы выразить протест против действий правительства.
Фото ⟩ Тысячи людей в Словакии вышли на улицы, чтобы выразить протест политике Роберта Фицо
Галерея: Протесты в Словакии
Протесты против правительства в Братиславе и других городах Словакии продолжаются уже несколько недель. Тем временем Фицо все резче высказывается в адрес демонстрантов, обвиняя их в попытке переворота.
Гражданская инициатива "Мир Украине" призвала проводить демонстрации в поддержку демократии и Европейского Союза (ЕС), но Фицо обвинил оппозицию в планировании "Майдана", заявив, что на это указывает и разведывательная информация.
Он утверждает, что оппозиция готова "в сотрудничестве с зарубежными странами захватить власть, игнорируя результаты выборов".
Фицо также созвал заседание Национального совета безопасности, на котором говорил о тяжелой беспрецедентной ситуации.
Организаторы протестов, в свою очередь, отвергли заявления Фицо, заявив, что премьер-министр пытается их запугать, тогда как их единственная цель - мирно выразить свое недовольство политикой Фицо. По их мнению, настоящую угрозу представляет "вмешательство друга Фицо - [диктатора Владимира] Путина".
На фоне растущего недовольства общественности политикой правительства Фицо начали появляться предположения о досрочных выборах.
Однако профессор Университета имени Коменского в Братиславе Павол Хардош считает, что у правящей коалиции хоть и небольшой, но хрупкий парламентский перевес, что пока позволяет ей удерживаться у власти.
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