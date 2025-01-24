Фото В Сербии массовые протесты из-за трагедии в Нови-Саде

Организаторы студенческих протестов объявили всеобщую забастовку и организовали акции протеста, чтобы усилить давление на правительство и добиться отставки должностных лиц, ответственных за трагедию.

Обрушение навеса у железнодорожной станции в Нови-Саде 1 ноября 2024 года привело к гибели 15 человек и ранению двоих человек.

Многие жители считают, что широко распространенная коррупция стала причиной некачественной реконструкции станции, что, в свою очередь, привело к трагедии и спровоцировало протесты против властей Сербии.

В последние месяцы демонстранты каждую пятницу в 11:52, время обрушения, блокируют дороги по всей стране. Обычно эти блокировки длятся 15 минут.

Сегодня, 24 января, к забастовщикам присоединились учителя и адвокаты. Были закрыты многие школы, театры и кинотеатры.

Тем временем предприятия, поддерживающие правительство, продолжили работу. Местные СМИ уже назвали это "движением штрейкбрехеров". Несколько ресторанов и кафе предлагали бесплатный кофе.

Ведущую роль в протестах против правительства взяли на себя студенты, которые уже несколько месяцев блокируют университетские городки.

По делу о трагедии в Нови-Саде обвинения предъявлены 13 человекам, включая бывшего министра транспорта Горана Весича, который ушел в отставку.

Президент Сербии Александр Вучич и правительство заявляют, что уже выполнили все требования студентов, опубликовав документы о реконструкции станции. Вучич призвал своих сторонников собраться вечером на демонстрацию в городе Ягодина, в центральной части Сербии.

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