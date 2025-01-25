"Обман и показуха". Оппозиция не признает выборы президента Беларуси, которые состоятся в выходные

Сейчас все основные оппозиционные лидеры того периода или находятся в тюрьме, или были вынуждены бежать за границу, как Светлана Тихановская. Бывшие участники демонстраций, которые все еще остаются в Беларуси, запуганы, и им приходится молчать.

Поэтому Тихановская не зовет их снова выходить на улицы в это воскресенье.

«Мы призываем белорусов отвергнуть этот обман, а международное сообщество — отвергнуть результат, — сказала Тихановская Би-би-си. — Но я хочу сказать белорусам: „Вы должны поберечь себя до того момента, когда появится реальный шанс“. Потому что люди живут в постоянном страхе, а режим лишь усиливает репрессии».

Женщина со светлыми волосами держит двух черных кошек Фото: Handout

Этот страх чувствуешь сразу же, когда начинаешь говорить с белорусами.

Многие вообще не хотят публично рассуждать о политике. Другие просят не называть их настоящие имена, а потом очень осторожно выбирают слова. Некоторые из тех, кто еще в Беларуси, общаются только при помощи зашифрованных сообщений, которые сразу же удаляют из своих телефонов.

Все они говорят, что открытый политический активизм в стране полностью уничтожен.

Неправительственная организация BYSOL, помогающая эвакуировать из Беларуси тех, кому грозит опасность, сообщает, что в последнее время получает значительно больше заявок: 30-40 в месяц. С 2020 года фонд эвакуировал из страны более 1,5 тыс. человек.

BYSOL также поддерживает бывших политических заключенных, помогая им построить новую жизнь за рубежом после освобождения из тюрьмы.