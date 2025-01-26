Туск: Если Орбан заблокирует санкции ЕС - будут последствия

Премьер-министр Польши Дональд Туск в субботу, 25 января, пригрозил главе правительства Венгрии Виктору Орбану "последствиями" в случае, если тот заблокирует санкции Евросоюза в отношении России. По словам Туска, вопрос о продлении штрафных мерах против Москвы будет рассматриваться "в ключевой момент" войны в Украине.

"Если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями", - написал польский премьер в соцсети X.

Ближайшая встреча глав МИД стран ЕС состоится 27 января в Брюсселе.

Орбан требует от Киева возобновить транзит газа из РФ

Венгерский премьер-министр 24 января заявил, что Будапешт не будет поддерживать продление санкций Евросоюза в отношении Москвы до тех пор, пока ЕС не добьется от Киева возобновления транзита российского газа через Украину. По его словам, из-за санкций ЕС в отношении России Венгрия потеряла около 19 млрд евро. "Нехорошо, что мы оплачиваем экономические последствия санкций, чтобы помочь Украине, в то время как они отворачиваются и манипулируют нами", - цитировало Орбана агентство AP.

С 1 января транзит российского газа в Европу через Украину полностью остановлен. Отказ продлевать контракт с "Газпромом" Киев обосновал "интересами национальной безопасности".

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