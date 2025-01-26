Латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с тайваньской спортсменкой Сувэй Си в воскресенье проиграли в финале Открытого чемпионата Австралии в парном разряде
Видео ⟩ Дуэт Остапенко и Си проиграли в финале парного разряда Australian Open
Остапенко и Си, посеянные под третьим номером, уступили в решающем матче со счетом 2-6, 7-6 (7:4), 3-6 посеянным под первым номером Катержине Синяковой из Чехии и Тейлор Таунсенд из США.
За выход в финал Остапенко заработала 1300 очков рейтинга WTA в парном разряде.
В прошлом году Остапенко в паре с украинкой Людмилой Киченок впервые вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступила Сувэй Си и бельгийке Элизе Мертенс.
В одиночном разряде турнира Остапенко проиграла уже в первом туре.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!