Видео Дуэт Остапенко и Си проиграли в финале парного разряда Australian Open

Остапенко и Си, посеянные под третьим номером, уступили в решающем матче со счетом 2-6, 7-6 (7:4), 3-6 посеянным под первым номером Катержине Синяковой из Чехии и Тейлор Таунсенд из США.

За выход в финал Остапенко заработала 1300 очков рейтинга WTA в парном разряде.

В прошлом году Остапенко в паре с украинкой Людмилой Киченок впервые вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступила Сувэй Си и бельгийке Элизе Мертенс.

В одиночном разряде турнира Остапенко проиграла уже в первом туре.

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