Поврежден кабель Латвийского центра радио и телевидения на дне Балтийского моря

Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.

В сотрудничестве с партнерами LVRTC провел тестирование системы. "На данный момент есть основания полагать, что кабель значительно поврежден и повреждения вызваны внешним воздействием", - заявила руководитель отдела корпоративной коммуникации LVRTC Винета Спругайне.

LVRTC проинформировал о повреждении соответствующие органы.

Как отметила Спругайне, с учетом того, что кабель находится на глубине более 50 метров, характер повреждений можно будет установить только после начала ремонтных работ. Центр уже начал переговоры с иностранной компанией, которая может технически обеспечить ремонт кабеля. Ремонтные работы начнутся, как только будет достигнута договоренность о выходе ремонтного судна в море.

LVRTC продолжает переговоры с предприятием, которое технически может обеспечить ремонт морского кабеля. В центре отметили, что это зарубежная компания с большим опытом выполнения таких технологически сложных задач. Устранение неисправностей будет начато как только будет достигнута договоренность о выходе ремонтного судна в море, пояснила Спругайне.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) созвала совещание ответственных министерств и служб в связи с произошедшим.

После межведомственного совещания запланирована пресс-конференция, на которой должностные лица расскажут о произошедшем и дальнейших действиях. Пресс-конференция может начаться в 15:30.

Повреждение кабеля LVRTC - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.

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