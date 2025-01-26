В Балтийском море рано утром в воскресенье был поврежден подводный волоконно-оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), сообщили агентству LETA в центре.
Поврежден кабель Латвийского центра радио и телевидения на дне Балтийского моря
Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.
В сотрудничестве с партнерами LVRTC провел тестирование системы. "На данный момент есть основания полагать, что кабель значительно поврежден и повреждения вызваны внешним воздействием", - заявила руководитель отдела корпоративной коммуникации LVRTC Винета Спругайне.
LVRTC проинформировал о повреждении соответствующие органы.
Как отметила Спругайне, с учетом того, что кабель находится на глубине более 50 метров, характер повреждений можно будет установить только после начала ремонтных работ. Центр уже начал переговоры с иностранной компанией, которая может технически обеспечить ремонт кабеля. Ремонтные работы начнутся, как только будет достигнута договоренность о выходе ремонтного судна в море.
LVRTC продолжает переговоры с предприятием, которое технически может обеспечить ремонт морского кабеля. В центре отметили, что это зарубежная компания с большим опытом выполнения таких технологически сложных задач. Устранение неисправностей будет начато как только будет достигнута договоренность о выходе ремонтного судна в море, пояснила Спругайне.
Премьер-министр Эвика Силиня (JV) созвала совещание ответственных министерств и служб в связи с произошедшим.
После межведомственного совещания запланирована пресс-конференция, на которой должностные лица расскажут о произошедшем и дальнейших действиях. Пресс-конференция может начаться в 15:30.
Повреждение кабеля LVRTC - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.
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