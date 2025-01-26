В прошлом году гражданин России Карен Вачеян был внесен в "черный список" Латвии по подозрению в связях с организованной преступностью и российскими спецслужбами, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto. В сентябре прошлого года он был задержан и при нем нашли незаконно хранящееся оружие. Дальнейшее расследование выявило и другие нарушения. На прошедшей неделе Вачеян предстал перед судом.
Видео ⟩ Россиянин из "черного списка" попал под суд в Латвии за хранение оружия и поддельные документы
По неофициальной информации, российский гражданин армянского происхождения Карен Вачеян уже много лет связан с организованной преступностью и в Латвии, и в России. Правоохранительные органы нашей страны подозревали его в контрабанде сигарет, отмывании денег и вымогательстве. Однако прежде в Латвии Вачеян не попадал под суд. Он заявил в суде, что до ареста не работал в Латвии, а жил на доходы от сдачи в аренду своей петербургской недвижимости.
Также, по неофициальным данным, Вачеян был тесно связан с другими ранее внесенными в латвийский "черный список" и получившими криминальную известность деятелями - Романом Осипяном и Вячеславом Шестаковым. Последний в 2021 году был включен в санкционный список Украины.
9 августа прошлого года министр внутренних дел по рекомендации Службы государственной безопасности запретил Вачеяну въезд в Латвию. Служба государственной безопасности подтвердила программе De Facto, что рекомендация была дана "в связи с вовлеченностью человека в организованную преступность и выявленными Службой разведывательными рисками". Наибольшее беспокойство у службы безопасности вызвало подозрение, что он не только вовлечен в организованную преступность, но и сотрудничает с российскими спецслужбами.
Министр внутренних дел согласился дать лишь общий комментарий, подчеркнув, что решения о внесении в "черный список" всегда основываются на серьезных соображениях. "Решения министра внутренних дел о внесении [в "черный список"] могут быть обжалованы в административном суде. Поэтому они должны быть основаны на законе. Это должно быть главным принципом", - сказал глава МВД Рихард Козловскис.
Программа De Facto выяснила, что Вачеян обратился в суд в октябре прошлого года, чтобы обжаловать запрет на выезд. Однако он не оплатил государственный сбор. Поскольку оплата не была произведена и позднее, 20 декабря заявление Вачеяна было признано неподанным. Это решение судьи не было обжаловано.
Как только человек попадает в "черный список" Латвии, власти обязаны выслать его из страны как можно скорее. Через месяц после того, как в отношении Вачеяна было вынесено такое решение, он был задержан. Это произошло утром 3 сентября на улице Стрелниеку в Риге. Однако немедленного выдворения не протзошло, так как при задержании в сумке россиянина было обнаружено незаконно хранящееся огнестрельное оружие.
С момента ареста Вачеян находится под стражей. Первое судебное заседание состоялось на прошлой неделе. "Гражданин Российской Федерации Карен Вачеян обвиняется в совершении трех преступлений по данному уголовному делу. Во-первых, за использование поддельных документов, за незаконное владение огнестрельным оружием и за выдачу себя за другое лицо с целью скрыть свою личность", - сказал прокурор Янис Вабалс.
Найденное оружие, как указало обвинение, было самодельным - модификация готового сигнального пистолета Макарова. У Вачеяна также нашли 14 патронов. В своих показаниях в суде он объяснил, что нашел оружие на автостоянке в Пурвциемсе около полуночи. "Я просто приехал ночью к другу. Он попал в дорожно-транспортное происшествие. И я заехал на парковку. Когда я ждал, было около двенадцати ночи. И там нашел", - заявил Вачеян, добавив, что там же нашел и боеприпасы.
Вачеяна также судят за использование поддельных документов и сокрытие своей личности. Следствие установило, что в мае прошлого года он превысил скорость на улице Аусекля в Риге. Скорость BMW, за рулем которого он находился, составляла 48 км/ч вместо разрешенных 30 км/ч. Когда полиция его остановила, он предъявил не свои документы, а поддельное водительское удостоверение Российской Федерации на имя Геворга Вачеяна. Полиция на это имя выписала штраф.
На суде подсудимый признал свою вину в совершении преступлений и выразил раскаяние. Александр Серов, адвокат Вачеяна, сообщил, что сейчас ведутся переговоры с прокурором о возможном наказании и заключении сделки. Однако на вопросы журналистов De Facto адвокат не ответил.
Прокурор готов просить о назначении общего наказания в виде полутора лет лишения свободы, что еще следует согласовать с адвокатом. Следующее заседание суда назначено на 5 февраля. В качестве дополнительного наказания прокурор будет просить о высылке из страны. Это произойдет после отбытия наказания в Латвии.
В прошлом году пограничники не пустили в Латвию 112 человек из "черного списка". У большинства из них был запрет на въезд в Шенгенскую зону. Но у 13 был национальный отказ - в этом случае теоретически есть возможность въехать через соседние страны. По данным Управления по делам гражданства и миграции, в настоящее время 5566 иностранцев находятся под действующим запретом на въезд в Латвию.
Видео: Сюжет программы De Facto
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