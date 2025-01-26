Видео Россиянин из "черного списка" попал под суд в Латвии за хранение оружия и поддельные документы

Найденное оружие, как указало обвинение, было самодельным - модификация готового сигнального пистолета Макарова. У Вачеяна также нашли 14 патронов. В своих показаниях в суде он объяснил, что нашел оружие на автостоянке в Пурвциемсе около полуночи. "Я просто приехал ночью к другу. Он попал в дорожно-транспортное происшествие. И я заехал на парковку. Когда я ждал, было около двенадцати ночи. И там нашел", - заявил Вачеян, добавив, что там же нашел и боеприпасы.

Вачеяна также судят за использование поддельных документов и сокрытие своей личности. Следствие установило, что в мае прошлого года он превысил скорость на улице Аусекля в Риге. Скорость BMW, за рулем которого он находился, составляла 48 км/ч вместо разрешенных 30 км/ч. Когда полиция его остановила, он предъявил не свои документы, а поддельное водительское удостоверение Российской Федерации на имя Геворга Вачеяна. Полиция на это имя выписала штраф.

На суде подсудимый признал свою вину в совершении преступлений и выразил раскаяние. Александр Серов, адвокат Вачеяна, сообщил, что сейчас ведутся переговоры с прокурором о возможном наказании и заключении сделки. Однако на вопросы журналистов De Facto адвокат не ответил.

Прокурор готов просить о назначении общего наказания в виде полутора лет лишения свободы, что еще следует согласовать с адвокатом. Следующее заседание суда назначено на 5 февраля. В качестве дополнительного наказания прокурор будет просить о высылке из страны. Это произойдет после отбытия наказания в Латвии.

В прошлом году пограничники не пустили в Латвию 112 человек из "черного списка". У большинства из них был запрет на въезд в Шенгенскую зону. Но у 13 был национальный отказ - в этом случае теоретически есть возможность въехать через соседние страны. По данным Управления по делам гражданства и миграции, в настоящее время 5566 иностранцев находятся под действующим запретом на въезд в Латвию.

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