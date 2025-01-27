Правительство Колумбии согласилось на условия президента США Дональда Трампа относительно депортации мигрантов, и Трамп отложил применение санкций к этому государству, пишет DPA со ссылкой на сообщение Белого дома.
Колумбия согласилась на условия администрации Трампа по депортации мигрантов
Трамп ранее пригрозил применить к Колумбии новые таможенные тарифы и санкции, так как Колумбия запретила посадку двух военных самолетов США с мигрантами, которых хотели депортировать Соединенные Штаты.
Теперь Колумбия согласилась на все условия Трампа, в том числе без ограничений и проволочек принять всех нелегальных иностранцев, которые возвращаются из США, в том числе на американских военных самолетах, говорится в сообщении Белого дома. Тарифы и санкции будут применяться только в случае, если Колумбия не будет соблюдать соглашение, указывается в сообщении.
Трамп на своей платформе Truth Social написал, что президент Колумбии Густаво Педро блокировал посадку самолетов, поставив под угрозу национальную безопасность США и общественную безопасность.
Педро обосновал свое решение, заявив, что мигранты - не преступники, и к ним нужно относиться с уважением.
На Колумбию приходится около 20% импорта кофе в США - это около двух миллиардов долларов в год. Кроме того, Колумбия экспортирует в США нефть, бананы, авокадо, цветы и другие товары.
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