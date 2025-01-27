В уходящий рабочий день произошло много важных событий - узнали, мнение производителей и торговцев об антиалкогольной реформе, синоптики обещают похолодание, а RUS TVNET разобрался, можно ли фотографировать в магазине. Об этих и других новостях понедельника, 27 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 27 января ⟩ Можно ли делать фото в магазине, борьба с алкоголем и грядет похолодание
Новости Латвии:
В наши дни редко у кого в кармане нет смартфона. И, наверное, каждый использует свой телефон не только для звонков и написания традиционных СМС-сообщений. Во время, когда ритм жизни стал быстрее, чем когда-либо, вместо письма мы часто наговариваем голосовые сообщения или отсылаем фото, таким образом быстро передавая информацию. В том числе и в продовольственных магазинах, когда проще сфотографировать конкретный продукт вместе с ценой на него, а не писать сообщение.
С 1 августа 2025 года в Латвии начнут действовать поправки, призванные сократить потребление спиртных напитков: временные рамки, когда дозволено торговать алкоголем - сузят, рекламу и привлекательные акции - запретят. TVNET+ пообщался с торговцами и производителями, чтобы оценить эффективность этих начинаний и влияние на социум, бизнес и налоговые поступления. Ведь в новейшей истории подобные реформы проводились неоднократно, но справиться с "зеленым змием" так и не удалось, зато подпольная торговля и самогоноварение - расцвели.
В понедельник, 27 января, на специальном мероприятии представителям СМИ было представлено новое название Arēna Rīga - Xiaomi Arēna.
На этой рабочей неделе в Латвии сохранится рекордно высокая температура, но в первые дни февраля похолодает и возможен небольшой мороз без снега.
Управление по способствованию уплате налогов Службы госдоходов (VID) применила к принадлежащему России юрмальскому санаторию "Янтарный берег" запрет на регистрацию, возобновление или изменение коммерческого залога, свидетельствует информация Firmas.lv.
За рубежом:
Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, владеющая ходящим под мальтийским флагом балкером Vezhen, отрицает намеренное повреждение подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию и Швецию, сообщает Reuters.
Один из подозреваемых в повреждении подводного оптического кабеля, соединяющего Латвию и Швецию, - это судно "теневого флота", подпадающее под санкции. Об этом журналистам сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
26 января в Беларуси состоялись президентские выборы. Формальные соперники Александра Лукашенко, который уже три десятка лет руководит страной, хвалят действующего президента, реальные его политические оппоненты — в тюрьме или эмиграции и не зовут своих сторонников на улицы, как в 2020-м.
Известный украинский журналист Айдер Муждабаев предупреждает, что российские спецслужбы могут следить за гражданами Эстонии, активно использующими социальные сети "ВКонтакте" и Telegram. С журналистом, заочно осужденным в России, поговорило издание Rus.Postimees.
Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС о непризнании выборов президента Беларуси, сообщает "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" со ссылкой на свои источники в Брюсселе. Из-за этого Евросоюз не смог опубликовать совместное заявление всех своих членов, пишет DW.
Интересное чтиво:
Латвийский баскетболист Янис Тимма в конце прошлого года покончил с собой в Москве, что подтвердили правоохранительные органы России.
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В четверг, 23 января, состоялась премьера комедии режиссера Марты Элины Мартинсоне Vecāku sapulce ("Родительское собрание"), на которой собрался не только широкий круг заинтересованных лиц, но и сами актеры. Посмотрите на фото!
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