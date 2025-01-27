ВИДЕО Остапенко сразу заметила, что получила не тот трофей

Остапенко и Се Шувэй, посеянные под третьим номером, уступили в решающем матче со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 3:6 посеянным под первым номером Катерине Синяковой из Чехии и Тейлор Таунсенд из США.

После матча Остапенко и Се Шувэй должны были получить награды за второе место. Однако после получения трофея Остапенко сразу увидела неточность. Она не растерялась в неловкой ситуации и сказала: "Не та". Остапенко и Се Шувэй получили награды за первое место, которые тут же обменяли.

Пока Остапенко, казалось, была недовольна путаницей, ее партнершу это позабавило. В соцсетях пользователи отметили, что Остапенко нужно помогать в поиске подделок произведений искусства.

Синякова выиграла свой третий титул Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде и десятый трофей турнира Большого шлема в своей карьере. Для Таунсенд это второй титул на турнирах "Большого шлема", первый был завоеван в прошлом году на Уимблдоне в дуэте с Синяковой.

Остапенко и Се Шувэй второй год подряд вышли в финал Australian Open в парном разряде.

В прошлом году Остапенко в паре с украинкой Людмилой Киченок впервые вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступила Се Шувэй и бельгийке Элизе Мертенс.

В одиночном разряде турнира Остапенко проиграла уже в первом туре.

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