Близится отключение от электросети РФ. Закупают ли латвийцы электрогенераторы?

В первой декаде февраля произойдет эпохальное событие: 7-9 февраля страны Балтии отключатся от энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Беларусью и присоединятся к единой европейской энергосистеме. Синхронизация с европейской сетью обошлась более чем в 460 миллионов евро.