Пострадавшие, несмотря на сильное возгорание, успели покинуть дом до прибытия спасателей. Тем не менее их травмы оказались тяжелыми, и они были срочно госпитализированы.

"По пути к месту происшествия нас задержал закрытый железнодорожный переезд, что несколько увеличило время прибытия", - прокомментировал Валдис Дзерве, командир 8-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

По предварительным данным, причиной взрыва мог стать неисправный газовый баллон.

Видео: сюжет передачи Degpunktā

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