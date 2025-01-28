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ВИДЕО Взрыв в Румбуле уничтожает дачный дом: двое тяжело пострадали

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Ликвидация последствий пожара
Ликвидация последствий пожара Фото: Lita Millere/LETA

В одном из дачных домиков неподалеку от Риги произошел взрыв, предположительно вызванный газовым баллоном. В результате двое жильцов получили серьезные ожоги. Об этом сообщает передача TV3 Degpunktā.

Пострадавшие, несмотря на сильное возгорание, успели покинуть дом до прибытия спасателей. Тем не менее их травмы оказались тяжелыми, и они были срочно госпитализированы.

"По пути к месту происшествия нас задержал закрытый железнодорожный переезд, что несколько увеличило время прибытия", - прокомментировал Валдис Дзерве, командир 8-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

По предварительным данным, причиной взрыва мог стать неисправный газовый баллон.

Видео: сюжет передачи Degpunktā

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