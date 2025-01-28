Эдгар отправился в Украину в ноябре прошлого года. К сожалению, вскоре после прибытия на фронт он погиб. Однако его смерть не была напрасной. Эдгар отдал свою жизнь, чтобы другие могли жить и быть свободными, отметил представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Элмарс Плявиньш.

"В том неожиданном нападении он не растерялся, - писали его товарищи. - Он сражался до последнего и спас множество жизней. Позже, когда на помощь пришли другие, он все равно остался там. Не бросил оружие и дрался до конца", - рассказал Плявиньш.

Теперь воин обрел покой рядом со своим отцом, который трагически погиб, когда Эдгар был еще ребенком. У Эдгара не было собственных детей, но его потерю глубоко переживают мать, брат и сестра. По традиции, они получили флаги Латвии и Украины как знак признания его героизма. Скорбят и многие друзья и близкие, которым он был дорог.

Ранее портал TVNET сообщал, что Министерство обороны подтвердило гибель латвийского добровольца в Украине 10 января.

Эдгар погиб 25 декабря 2024 года в районе Новоегоровки Луганской области. Он выполнял служебные обязанности в составе Иностранного легиона Вооруженных сил Украины, самоотверженно сражаясь против российской оккупационной армии.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения (LTV)

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