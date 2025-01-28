С воинскими почестями в субботу, 25 января, на кладбище в Салаской волости (Екабпилсский край) был похоронен Эдгар Платонов. В конце прошлого года он отдал свою жизнь, защищая свободу Украины, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).
ВИДЕО ⟩ Теперь он рядом с отцом: в субботу похоронили Эдгара, павшего в Украине
Эдгар отправился в Украину в ноябре прошлого года. К сожалению, вскоре после прибытия на фронт он погиб. Однако его смерть не была напрасной. Эдгар отдал свою жизнь, чтобы другие могли жить и быть свободными, отметил представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Элмарс Плявиньш.
"В том неожиданном нападении он не растерялся, - писали его товарищи. - Он сражался до последнего и спас множество жизней. Позже, когда на помощь пришли другие, он все равно остался там. Не бросил оружие и дрался до конца", - рассказал Плявиньш.
Теперь воин обрел покой рядом со своим отцом, который трагически погиб, когда Эдгар был еще ребенком. У Эдгара не было собственных детей, но его потерю глубоко переживают мать, брат и сестра. По традиции, они получили флаги Латвии и Украины как знак признания его героизма. Скорбят и многие друзья и близкие, которым он был дорог.
Ранее портал TVNET сообщал, что Министерство обороны подтвердило гибель латвийского добровольца в Украине 10 января.
Эдгар погиб 25 декабря 2024 года в районе Новоегоровки Луганской области. Он выполнял служебные обязанности в составе Иностранного легиона Вооруженных сил Украины, самоотверженно сражаясь против российской оккупационной армии.
Видео: Сюжет Латвийского телевидения (LTV)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!