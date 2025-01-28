Браже о безопасности в Балтийском море: "Это не просто наш внутренний водоем"

Браже пояснила, что существуют три категории морских вод: территориальные, где государство действует по своим законам; экономическая зона, где применяются международные правила; и международные воды, которые регулируются Конвенцией ООН. Эти различия требуют взаимодействия как капитанов судов, так и стран флага.

Министр напомнила о прошлогоднем инциденте с судном Eagle S, которое повредило подводный электрокабель EstLink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию, а также четыре линии связи. Судно было идентифицировано в экономических водах Финляндии. После предложения сотрудничать капитан согласился, и судно зашло в территориальные воды, где было задержано финскими властями.

Отвечая на вопрос о возможности упростить подобные процедуры, Браже подчеркнула, что Конвенция ООН по морскому праву - сложный документ, пересмотр которого требует значительного времени. Именно поэтому сейчас страны НАТО и государства Балтийского моря обсуждают конкретные аспекты, нуждающиеся в улучшении.

По ее словам, решения могут быть найдены как в формате НАТО, так и на уровне стран Балтийского региона. Однако любые изменения должны быть согласованы так, чтобы их одобрил Международный трибунал по морскому праву.

Министр также отметила, что ежедневно Балтийское море пересекают около 2000 судов под флагами разных государств. "Этот вопрос носит международный характер, так как Балтийское море - это не просто наш внутренний водоем, если говорить о судоходстве и мореплавании", - подчеркнула Браже.

Особое внимание министр уделила угрозам со стороны так называемых "теневых флотов". По ее словам, они несут серьезные экологические риски, создают гибридные угрозы, включающие атаки, шпионаж и возможные диверсии.

"Угроза безопасности остается главной мотивацией для поиска новых решений", - заключила она.

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