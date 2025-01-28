Полиция о поврежденном кабеле: идет международное расследование

Рукс напомнил, что в Латвии возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного закона. Первая - статья 185, которая касается умышленного уничтожения или повреждения имущества. Вторая - статья 187, предусматривающая ответственность за умышленное уничтожение или повреждение электросетей, сетей общественных электронных коммуникаций, а также теплоснабжения, газопроводов и нефтепроводов. Максимальное наказание по этим статьям - до десяти лет лишения свободы.

В ходе расследования задействованы механизмы международной правовой помощи. По словам Рукса, подозрения вызваны несколькими судами, но их названия пока не разглашаются.

Глава полиции подчеркнул, что юридические аспекты международного взаимодействия серьезных осложнений не вызывают. Основная сложность связана с техническими вопросами, в частности, с доступом к месту повреждения на значительной глубине в море.

LVRTC уже подал заявление о происшествии. Однако для завершения дела необходимо дождаться точного расчёта убытков и официального заявления о размере ущерба.

Инцидент произошел рано утром 26 января в исключительной экономической зоне Швеции. Прокуратура Швеции ведет расследование по факту серьезного саботажа. В связи с этим было арестовано подозреваемое судно.

Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, владеющая сухогрузом Vezhen под мальтийским флагом, отрицает, что намеренно повредила подводный оптический кабель, соединяющий Латвию и Швецию.

Комментируя другой недавний случай - с беспилотниками в аэропорту, Рукс отметил, что используемые злоумышленниками технологии не были зафиксированы существующими системами.

Он подчеркнул, что полностью исключить подобные инциденты в будущем невозможно. Однако важно разработать четкие механизмы регулирования и подготовки служб к таким ситуациям.

"Необходимо инвестировать в эти решения. Это потребует значительных средств", - заключил Рукс.

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