- Это не первый раз, когда ты участвуешь в конкурсах. Расскажи, на этот раз есть у тебя волнение какое-то, стресс?

- Конечно, я, как и все люди, не могу сказать, что я ничего не чувствую. Я чувствую всегда стресс, но из-за того, что я участвовала в других передачах, я научилась им пользоваться. Когда ты выходишь на сцену без волнения, мне кажется, ты тогда совсем какой-то не артист. (...) Я тот человек, который не слушал ни одну песню Supernova до сих пор. А финал через неделю, очень скоро. Поэтому, конечно, я стрессую, но мне помогает моё окружение, потому что я всегда работаю с людьми, которые в меня верят, а с теми, кто в меня не верит, такие токсики, с теми я просто без угрызений совести прощаюсь.

- А такие есть, да?

- Комментаторы. Они всегда будут и есть. И очень легко сказать: "Не читай комментарии". Но когда ты становишься более узнаваем, то, конечно, тебе интересно почитать комментарии, узнать что-то хорошее про себя. А ты заходишь и вместо этого читаешь какую-то фигню, которая к тебе абсолютно не относится. Но из-за того, что кто-то один вбросил, а второй поддержал, ты начинаешь в это верить. И меня это угнетает очень сильно. Раньше я очень сильно переживала, могла не вставать с кровати от такого стресса, просто лежать, болеть, очень много болеть, потому что я очень эмоциональная натура. (...) И когда про меня выставила "Чайка", мне казалось, что тебя поддержит твой родной город, а вместо этого началось. На! "В раскоряку сфоткалась!", "Лесбуха ли она?", "Лучше бы она зубы лечила!". Всякая такая фигня. Назовем их хейтерами, они тоже есть.