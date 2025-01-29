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От островка демократии до авторитаризма в стиле РФ. Как за четыре года изменился Кыргызстан

Перевод: rus.tvnet.lv
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Осужденные независимые журналисты Кыргызстана
Осужденные независимые журналисты Кыргызстана Фото: publicitātes

Еще совсем недавно Кыргызстан считался островком демократии в Центральной Азии - регионе, управляемом после распада СССР в основном диктаторами. Однако сейчас все резко изменилось, и критика правительства может закончиться тюрьмой или изгнанием. Прямо по российской "шпаргалке" драматический поворот в сторону авторитаризма занял всего три-четыре года.

Около года назад полиция Кыргызстана за один день задержала 11 журналистов, которые в YouTube-каналах "Темиров Live" и "Айт Айт Десе" изучали коррупцию правительства президента Садыра Жапарова. Предъявленное обвинение - "подстрекательство к массовым беспорядкам".

"Если раньше они преследовали только расследователей, то сейчас приходят в дома к людям, которые в соцсетях пишут или делятся материалами, рассказывают об обычных проблемах, об отключениях электричества, о беззаконии местных властей даже. То есть репрессивная машина добралась и до простого населения, не говоря уже о журналистах", - в интервью TVNET+ рассказал Болот Темиров. Интервью на портале можно будет прочитать в четверг, 30 января.

Еще относительно недавно Кыргызстан был самым свободным и демократическим государством Центральной Азии. Несмотря на то, что с момента распада СССР там произошло целых три революции и было немало случаев коррупции, тем не менее там проходили настоящие выборы, СМИ могли критиковать правительство, а также активно работали различные неправительственные организации. Как же все так быстро изменилось?

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