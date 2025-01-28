КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС Участникам Праздника песни придется платить за участие в мероприятиях

Оказалось, что да, такая идея обсуждается. Правда, господин Колс немного преувеличивает: речь идет не о самом Празднике песни и танца, а о промежуточных мероприятиях. Но это ничего не меняет.

На сайте Министерства культуры появилась информация с комментарием министра Агнесе Лаце:

"Я понимаю беспокойство общества по поводу заявления о том, что из-за ограниченного бюджета самоуправлений коллективы могут быть вынуждены оплачивать участие в мероприятиях, предшествующих Празднику песни и танца.

Хочу подчеркнуть, что Министерство культуры сохранило прежний объем финансирования на межпраздничные события. Чтобы разобраться в ситуации, я планирую встретиться с представителями Союза самоуправлений Латвии, Латвийского национального центра культуры и самоуправлений".

На заседании парламентской Комиссии по образованию, культуре и науке действительно обсуждалась нехватка средств в самоуправлениях. Было заявлено, что самодеятельным коллективам, возможно, придется платить за участие в некоторых мероприятиях, предшествующих XXVIII Всеобщему латышскому празднику песни и XVIII Празднику танца в 2028 году.

Пример уже есть: в этом мае в Саласпилсе должен пройти IX Праздник танцевальных коллективов среднего поколения, и с участников уже планируют взимать взнос. Министр культуры назвала это крайней мерой, но, судя по всему, именно к ней там уже и прибегли.