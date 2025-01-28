В социальной сети я заметил пост евродепутата Рихарда Колса и поначалу не хотел верить. От министерств, возглавляемых партией "Прогрессивные", исходили разные странности, но это кажется слишком абсурдным. Неужели действительно рассматривается возможность взимания платы с участников Праздника песни и танца за их участие?
КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Участникам Праздника песни придется платить за участие в мероприятиях
Оказалось, что да, такая идея обсуждается. Правда, господин Колс немного преувеличивает: речь идет не о самом Празднике песни и танца, а о промежуточных мероприятиях. Но это ничего не меняет.
На сайте Министерства культуры появилась информация с комментарием министра Агнесе Лаце:
"Я понимаю беспокойство общества по поводу заявления о том, что из-за ограниченного бюджета самоуправлений коллективы могут быть вынуждены оплачивать участие в мероприятиях, предшествующих Празднику песни и танца.
Хочу подчеркнуть, что Министерство культуры сохранило прежний объем финансирования на межпраздничные события. Чтобы разобраться в ситуации, я планирую встретиться с представителями Союза самоуправлений Латвии, Латвийского национального центра культуры и самоуправлений".
На заседании парламентской Комиссии по образованию, культуре и науке действительно обсуждалась нехватка средств в самоуправлениях. Было заявлено, что самодеятельным коллективам, возможно, придется платить за участие в некоторых мероприятиях, предшествующих XXVIII Всеобщему латышскому празднику песни и XVIII Празднику танца в 2028 году.