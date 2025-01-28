По словам мэра, уполномоченные учреждения нарушили договоренность проводить тестирование учителей на знание латышского языка либо в начале учебного года, либо по его завершении.

Элксниньш назвал проверки, организованные Центром госязыка (VVC), "издевательством" над педагогами.

В Даугавпилсе тестирование на владение латышским языком проводится у 500 учителей. По данным самоуправления, 25-30% из них уже проходили подобные проверки ранее.

Мэр отметил, что проведение оценок знаний в середине учебного года может вызвать сложности в обеспечении учебного процесса в школах.

Руководитель Управления образования Даугавпилса Марина Исупова рассказала, что специалисты ВVC проводят удаленные опросы учителей в семи школах города. Эти учебные заведения находятся в процессе перехода к обучению на латышском языке.

В ходе проверки педагоги отвечают на вопросы о своей рабочей среде и обязанностях на латышском языке.

Исупова сообщила, что некоторые учителя покидают работу, так как испытывают стресс из-за проверок. "Нервы сдают", - отметила она. Однако массового оттока кадров не наблюдается, и ни один учитель пока не был отстранен от работы из-за недостаточного уровня знания языка.

Элксниньш добавил, что проверки VVC проводятся не только в Даугавпилсе, но также затрагивают педагогов в Риге, Лиепае и Резекне.

Самоуправление направило запросы в Министерство образования и науки, Министерство юстиции и Центр госязыка, чтобы пересмотреть подход к проведению проверок.

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