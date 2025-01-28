В Лиепае осудили негражданина за прославление военных преступлений

Как сообщает Latvijas Avīze, мужчина разместил на здании лиепайского Музея оккупации символы, прославляющие военные преступления. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.

Инцидент произошел в мае 2024 года. Мужчина наклеил на стену музея красную пятиконечную звезду, серп и молот, георгиевскую ленту, а также надпись на русском языке, прославляющую военные преступления.

Полиция возбудила уголовное дело. Благодаря системе видеонаблюдения подозреваемого задержали через несколько дней после инцидента.

Во время расследования в доме мужчины обнаружили множество предметов с символикой СССР. Среди изъятого - красный флаг Советского Союза с серпом и молотом, красный галстук, фляжка с надписью "С Днем Победы!", четыре георгиевские ленты (одна из них с советской символикой и надписью "Я помню, я горжусь!") и стеклянный стакан с символикой СССР.

После задержания мужчина провел под арестом четыре месяца и одну неделю. В сентябре 2024 года он заключил с прокурором соглашение о признании вины. В рамках сделки мера пресечения была смягчена.

Курземский районный суд утвердил это соглашение. Приговор: один год лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Все изъятые предметы с советской символикой конфискованы и уничтожены.

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