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Крупнейший финансовый холдинг Нидерландов продает свой бизнес в России (1)

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Логотип компании ING
Логотип компании ING Фото: Shutterstock

Крупнейший финансовый холдинг Нидерландов, ING, объявил во вторник о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России. Таким образом, компания полностью сворачивает свою деятельность в стране.

По заявлению банка, ING Bank (Eurasia) JSC будет продан российской компании Global Development JSC. Новый владелец продолжит обслуживать клиентов на территории России, но под новым брендом.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Ожидается, что процесс оформления сделки завершится в третьем квартале 2025 года.

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