Почему в Риге отменили мероприятие по интеграции украинских беженцев?

Изначально на сегодняшний день было запланировано итоговое мероприятие в рамках проекта "Разработка и реализация интеграционной программы посредством обучения латышскому языку и организации курсов по общественной интеграции для украинских жителей, зарегистрированных в Рижском самоуправлении". Однако проведение мероприятия было отменено.

Как пояснили в городской администрации, отмена связана с уведомлением от посольства США в Латвии. В нем сообщается, что финансируемые из американских средств программы, включая рижскую программу интеграции украинских беженцев, приостановлены на срок до 90 дней или до следующего пересмотра решения.

В рамках проекта проводились различные мероприятия:

курсы латышского языка, включая углубленное обучение через музыку и культуру;

занятия по социальной интеграции;

менторская программа "Беженец-беженцу", где украинские наставники помогали другим соотечественникам, ищущим убежища.

Проект был ориентирован на украинских беженцев, зарегистрированных в Риге. Участие могли принять люди любого возраста, пола и уровня образования.

Всего в проекте приняли участие более 250 украинских беженцев. Латышский язык освоили 124 человека.

В рамках менторской программы 20 специально обученных украинских наставников смогли найти работу.

Проект реализовывался при поддержке посольства США в Латвии, которое выделило 184 543 евро. Общая сумма расходов на реализацию программы составила 226 642 евро.

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