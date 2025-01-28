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В Стокгольме машина врезалась в ворота российского посольства

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Ворота российского посольства а Стокгольме
Ворота российского посольства а Стокгольме Фото: Marie Mannes/Reuters/Scanpix

Во вторник утром в Стокгольме 45-летний мужчина на автомобиле протаранил металлические ворота российского посольства и был задержан полицией. Об этом сообщил полицейский департамент Швеции.

Инцидент произошел около 7 часов утра (8 часов по латвийскому времени).

По данным, опубликованным на сайте полиции, мужчина попытался врезаться в ворота, но ему не удалось их пробить. Когда прибыла полиция, он все еще находился в машине.

Как заявили правоохранительные органы, мужчину подозревают в "незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах".

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