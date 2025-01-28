Какие автомобили чаще всего угоняют в Латвии?

В 2024 году к страховщикам обратились владельцы 29 автомобилей, застрахованных по CASCO, с заявлениями о краже. Наиболее популярными у угонщиков по-прежнему остаются автомобили марки BMW, которые были похищены в 7 случаях. На втором месте - автомобили марки Hyundai, их угнали 6 раз.

"Снижение количества угонов указывает на некоторый уровень благосостояния общества и его зрелость, а также на то, что качество работы полиции стало выше. Ведь нередко следы угонщиков ведут в другие страны. Кроме того, более жесткий контроль на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах определенно дал положительный эффект", - отмечает президент LAA Янис Абашин. "Однако появилась новая тенденция - кражи электромобилей. Из пяти угнанных в прошлом году электрокаров четыре оказались Hyundai IONIQ 5".

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Количество угнанных автомобилей 266 258 240 372 256 157 177 65 71 51 29

В первую тройку самых угоняемых автомобилей после BMW и Hyundai в этом году вошли KIA и Mercedes: каждая из этих марок упоминается по 3 случаям краж. А вот автомобили Toyota, которые в прошлом году занимали второе место с 10 угнанными машинами, в этом году оказались похищены лишь в 2 случаях.

Чтобы дополнительно защититься от угонов, LAA советует оснастить автомобиль не только классической сигнализацией, но и дополнительными устройствами противоугонного и отслеживающего характера - это поможет найти машину в случае кражи и существенно упростит работу полиции.

Марка 2021 2022 2023 2024 BMW 17 17 13 7 "Hyundai" 1 9 7 6 KIA 0 7 3 3 "Mercedes" 2 3 2 3 "Toyota" 6 8 10 2 "Volkswagen" 5 2 5 0 "Audi" 10 4 0 0 "Honda" 1 5 0 0 Прочие 4 19 13 8 Всего 44 71 51 29

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