В прошлом году количество краж застрахованных автомобилей сократилось по сравнению с предыдущим годом, продолжая позитивную тенденцию последних лет. По данным Латвийской ассоциации страховщиков (LAA), в 2024 году угнали 29 машин, что на 43% меньше, чем годом ранее, когда в руки злоумышленников попали 51 автомобиль. Это заметное улучшение, особенно если вспомнить, что еще 10 лет назад- в 2014 году - число угнанных машин достигало 266.
Какие автомобили чаще всего угоняют в Латвии?
В 2024 году к страховщикам обратились владельцы 29 автомобилей, застрахованных по CASCO, с заявлениями о краже. Наиболее популярными у угонщиков по-прежнему остаются автомобили марки BMW, которые были похищены в 7 случаях. На втором месте - автомобили марки Hyundai, их угнали 6 раз.
"Снижение количества угонов указывает на некоторый уровень благосостояния общества и его зрелость, а также на то, что качество работы полиции стало выше. Ведь нередко следы угонщиков ведут в другие страны. Кроме того, более жесткий контроль на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах определенно дал положительный эффект", - отмечает президент LAA Янис Абашин. "Однако появилась новая тенденция - кражи электромобилей. Из пяти угнанных в прошлом году электрокаров четыре оказались Hyundai IONIQ 5".
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
Количество угнанных автомобилей
|266
|258
|240
|372
|256
|157
|177
|65
|71
|51
|29
В первую тройку самых угоняемых автомобилей после BMW и Hyundai в этом году вошли KIA и Mercedes: каждая из этих марок упоминается по 3 случаям краж. А вот автомобили Toyota, которые в прошлом году занимали второе место с 10 угнанными машинами, в этом году оказались похищены лишь в 2 случаях.
Чтобы дополнительно защититься от угонов, LAA советует оснастить автомобиль не только классической сигнализацией, но и дополнительными устройствами противоугонного и отслеживающего характера - это поможет найти машину в случае кражи и существенно упростит работу полиции.
|Марка
|2021
|2022
|2023
|2024
|BMW
|17
|17
|13
|7
|"Hyundai"
|1
|9
|7
|6
|KIA
|0
|7
|3
|3
|"Mercedes"
|2
|3
|2
|3
|"Toyota"
|6
|8
|10
|2
|"Volkswagen"
|5
|2
|5
|0
|"Audi"
|10
|4
|0
|0
|"Honda"
|1
|5
|0
|0
|Прочие
|4
|19
|13
|8
|Всего
|44
|71
|51
|29
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