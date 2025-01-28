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Какие автомобили чаще всего угоняют в Латвии?

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Автоугонщик. Иллюстративное фото
Автоугонщик. Иллюстративное фото Фото: FPSecurity/Shutterstock

В прошлом году количество краж застрахованных автомобилей сократилось по сравнению с предыдущим годом, продолжая позитивную тенденцию последних лет. По данным Латвийской ассоциации страховщиков (LAA), в 2024 году угнали 29 машин, что на 43% меньше, чем годом ранее, когда в руки злоумышленников попали 51 автомобиль. Это заметное улучшение, особенно если вспомнить, что еще 10 лет назад- в 2014 году - число угнанных машин достигало 266.

В 2024 году к страховщикам обратились владельцы 29 автомобилей, застрахованных по CASCO, с заявлениями о краже. Наиболее популярными у угонщиков по-прежнему остаются автомобили марки BMW, которые были похищены в 7 случаях. На втором месте - автомобили марки Hyundai, их угнали 6 раз.

"Снижение количества угонов указывает на некоторый уровень благосостояния общества и его зрелость, а также на то, что качество работы полиции стало выше. Ведь нередко следы угонщиков ведут в другие страны. Кроме того, более жесткий контроль на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах определенно дал положительный эффект", - отмечает президент LAA Янис Абашин. "Однако появилась новая тенденция - кражи электромобилей. Из пяти угнанных в прошлом году электрокаров четыре оказались Hyundai IONIQ 5".

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Количество угнанных автомобилей

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В первую тройку самых угоняемых автомобилей после BMW и Hyundai в этом году вошли KIA и Mercedes: каждая из этих марок упоминается по 3 случаям краж. А вот автомобили Toyota, которые в прошлом году занимали второе место с 10 угнанными машинами, в этом году оказались похищены лишь в 2 случаях.

Чтобы дополнительно защититься от угонов, LAA советует оснастить автомобиль не только классической сигнализацией, но и дополнительными устройствами противоугонного и отслеживающего характера - это поможет найти машину в случае кражи и существенно упростит работу полиции.

Марка2021202220232024
BMW1717137
"Hyundai"1976
KIA0733
"Mercedes"2323
"Toyota"68102
"Volkswagen"5250
"Audi"10400
"Honda"1500
Прочие419138
Всего44715129

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