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Трагедия на соревнованиях по легкой атлетике в США: болельщика убило спортивным снарядом

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Метание молота. Иллюстративное фото
Метание молота. Иллюстративное фото Фото: Reuters/ScanPix

В США во время соревнований по легкой атлетике в результате трагического несчастного случая погиб болельщик, в которого попал посланный спортсменом молот.

Несчастный случай произошел на соревнованиях в Университете Колорадо в Колорадо-Спрингс.

Как указал представитель пресс-службы университета, в зрителя попал выпущенный спортсменом молот, который перелетел через защитные заграждения.

По информации местных властей, погибший - 57-летний Уэйд Лэнгстон, он умер, прикрыв собой жену и сына.

Вес молота на соревнованиях по легкой атлетике для взрослых составляет 7,257 килограмма.

"Мы потрясены этим ужасным происшествием и сосредоточены на оказании помощи всем пострадавшим", - сказала ректор университета Дженнифер Собанет.

Представители местной полиции от комментариев отказались, сообщив лишь, что произошедшее не является последствием совершенного преступления.

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