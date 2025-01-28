В США во время соревнований по легкой атлетике в результате трагического несчастного случая погиб болельщик, в которого попал посланный спортсменом молот.
Трагедия на соревнованиях по легкой атлетике в США: болельщика убило спортивным снарядом
Несчастный случай произошел на соревнованиях в Университете Колорадо в Колорадо-Спрингс.
Как указал представитель пресс-службы университета, в зрителя попал выпущенный спортсменом молот, который перелетел через защитные заграждения.
По информации местных властей, погибший - 57-летний Уэйд Лэнгстон, он умер, прикрыв собой жену и сына.
Вес молота на соревнованиях по легкой атлетике для взрослых составляет 7,257 килограмма.
"Мы потрясены этим ужасным происшествием и сосредоточены на оказании помощи всем пострадавшим", - сказала ректор университета Дженнифер Собанет.
Представители местной полиции от комментариев отказались, сообщив лишь, что произошедшее не является последствием совершенного преступления.
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