Тренер сборной Латвии по хоккею Нуммелин получил серьезные травмы

В разговоре с изданием Нуммелин рассказал, что хотел в сауне у себя дома в Швейцарии починить трубу горячей воды, однако она лопнула.

"Труба горячей воды была согнута и шумела. Дурацким образом пошел ее выпрямлять, и горячая вода хлынула на меня", - рассказал 52-летний Нуммелин.

Финн получил ожоги рук, груди и лица, пострадали и его глаза, в результате чего было повреждено его зрение.

Тренер был в сознании и смог позвонить своему коллеге, генеральному менеджеру швейцарского клуба Ajoie, который помог доставить Нуммелина в больницу в Лозанне.

"Когда через несколько дней мне в больнице удалось открыть глаза, я почти ничего не видел. Мое зрение постепенно улучшается, однако по-прежнему сложно прочесть сообщения в телефоне", - сказал Нуммелин.

"Могло быть и хуже. Если мое зрение восстановится полностью, все будет в порядке", - добавил тренер.

Финский тренер работал со сборной Латвии на двух последних чемпионатах мира и на олимпийском квалификационном турнире в прошлом году. Нуммелин помог сборной завоевать исторические бронзовые медали чемпионата мира.

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