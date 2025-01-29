Красный Крест: из-за войны в ДР Конго образцы Эболы и mpox грозят утечь из лаборатории

В последние дни вспыхнули особенно ожесточенные бои между повстанцами из группы М23 и правительственными войсками ДРК. Не только ДР Конго, но и многие другие страны и независимые эксперты обвиняют в поддержке М23 соседнюю Руанду, которая это категорически отрицает.

Накануне командование повстанцев заявило о взятии города Гома в результате молниеносного наступления на конголезскую армию в воскресенье.

Одним из последствий битвы за город стало то, что из-за масштабных повреждений энергосетей полностью прекратилось его электроснабжение.

Фото: BBC

Обесточенным оказалось и здание городской биолаборатории, построенное в 2014 году, во время локальной вспышки лихорадки Эбола, для детального изучения вируса.

Представители Международного комитета Красного Креста предупредили, что отключение морозильных камер, где хранятся образцы вирусов Эбола, mpox (устаревшее название: «оспа обезьян») и других смертельных патогенов, создает угрозу их утечки.

Биолаборатории хранят образцы опасных вирусов в замороженном виде, охлажденными до -80, а иногда и -150 градусов по Цельсию.