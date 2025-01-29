В Латвии электромобили ездят с номерами разных оттенков синего цвета, выяснила передача Латвийского телевидения 4. studija, которая разобралась, почему так происходит.
Видео ⟩ Почему в Латвии у номеров электромобилей разные оттенки синего цвета? Отвечает CSDD
На этот факт внимание передачи обратил житель Риги, который в повседневной жизни заметил, что номера электромобилей бывают двух разных оттенков синего.
Он указал, что сначала номера были классического светло-голубого цвета и хорошо видны, а сейчас стали темно-синими, почти черными.
Заместитель руководителя департамента коммуникации CSDD Мартиньш Мальмейстерс рассказал, что новые номера имеют более темный оттенок из-за смены поставщика в результате проведенного конкурса.
Сейчас ведется работа с поставщиком, чтобы цвет номеров стал ближе к старому стандарту, который был немного светлее.
Подробнее - в сюжете 4. studija.
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