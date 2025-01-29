Видео Почему в Латвии у номеров электромобилей разные оттенки синего цвета? Отвечает CSDD

На этот факт внимание передачи обратил житель Риги, который в повседневной жизни заметил, что номера электромобилей бывают двух разных оттенков синего.

Он указал, что сначала номера были классического светло-голубого цвета и хорошо видны, а сейчас стали темно-синими, почти черными.

Заместитель руководителя департамента коммуникации CSDD Мартиньш Мальмейстерс рассказал, что новые номера имеют более темный оттенок из-за смены поставщика в результате проведенного конкурса.

Сейчас ведется работа с поставщиком, чтобы цвет номеров стал ближе к старому стандарту, который был немного светлее.

Подробнее - в сюжете 4. studija.

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