Ср, 29.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Видео Почему в Латвии у номеров электромобилей разные оттенки синего цвета? Отвечает CSDD

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Номер электромобиля
Номер электромобиля Фото: Ekrānuzņēmums no "4. studijas" sižeta

В Латвии электромобили ездят с номерами разных оттенков синего цвета, выяснила передача Латвийского телевидения 4. studija, которая разобралась, почему так происходит.

На этот факт внимание передачи обратил житель Риги, который в повседневной жизни заметил, что номера электромобилей бывают двух разных оттенков синего.

Он указал, что сначала номера были классического светло-голубого цвета и хорошо видны, а сейчас стали темно-синими, почти черными.

Заместитель руководителя департамента коммуникации CSDD Мартиньш Мальмейстерс рассказал, что новые номера имеют более темный оттенок из-за смены поставщика в результате проведенного конкурса.

Сейчас ведется работа с поставщиком, чтобы цвет номеров стал ближе к старому стандарту, который был немного светлее.

Подробнее - в сюжете 4. studija.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх