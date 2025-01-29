Результаты расследования российских правоохранительных органов, свидетельствующие, что Янис Тимма покончил жизнь самоубийством, пока ничего не значат, заявил в беседе с TVNET+ отец баскетболиста Райтис Тимма.
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"Это не значит, что все остановилось": отец Яниса Тиммы о результатах расследования
"Следствие установило, что Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Другие версии не подтвердились", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник, 27 января, пропагандистским "РИА Новости".
Ранее адвокат Екатерина Гордон сообщила "РИА Новости", что родственники баскетболиста получили отказ в возбуждении уголовного дела.
Видео: Янис Тимма ночью перед смертью