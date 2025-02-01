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Европа под прицелом Трампа: новый глава США намерен реализовать свои угрозы

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Трансляция обращения Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трансляция обращения Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: SCANPIX

​В этом году Всемирный экономический форум в Давосе переполняли креативные идеи: как спасти планету, уменьшить неравенство, решить насущные проблемы с безопасностью. Впрочем, главным впечатлением от форума, несомненно, стала подавленность европейцев из-за состояния их экономики, но особенно из-за Дональда Трампа.

Их тревоги не беспочвенны: от Трампа исходит экзистенциальная угроза для Европы, причем на трех направлениях. Во-первых, он утверждает, что Европа должна полностью оплачивать свою оборону. С этим требованием многим политическим лидерам трудно смириться.

В давосской речи, произнесенной по видеосвязи из Вашингтона, Трамп опять призвал европейские правительства увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Поскольку многие страны ЕС, например Италия, не могут достичь даже целевого уровня 2%, хотя обещали это сделать еще во времена президента Барака Обамы, понятно, почему требование Трампа вызывает у них серьезное беспокойство.

Во-вторых, Трамп явно настроен реализовать свои угрозы и ввести тотальные пошлины, нанеся сокрушительный удар по европейским экспортерам. Чтобы получить шанс в этой схватке, страны ЕС должны признать, что корни их нынешней экономической слабости лежат гораздо глубже.

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