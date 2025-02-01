В этом году Всемирный экономический форум в Давосе переполняли креативные идеи: как спасти планету, уменьшить неравенство, решить насущные проблемы с безопасностью. Впрочем, главным впечатлением от форума, несомненно, стала подавленность европейцев из-за состояния их экономики, но особенно из-за Дональда Трампа.
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Европа под прицелом Трампа: новый глава США намерен реализовать свои угрозы
Их тревоги не беспочвенны: от Трампа исходит экзистенциальная угроза для Европы, причем на трех направлениях. Во-первых, он утверждает, что Европа должна полностью оплачивать свою оборону. С этим требованием многим политическим лидерам трудно смириться.
В давосской речи, произнесенной по видеосвязи из Вашингтона, Трамп опять призвал европейские правительства увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Поскольку многие страны ЕС, например Италия, не могут достичь даже целевого уровня 2%, хотя обещали это сделать еще во времена президента Барака Обамы, понятно, почему требование Трампа вызывает у них серьезное беспокойство.