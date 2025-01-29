Бундестаг одобрил инициативу об ограничении миграции

Блок ХДС/ХСС выступил с инициативой ужесточения миграционной политики после ножевой атаки в баварском Ашаффенбурге, жертвой которой стали два человека, в том числе двухлетний ребенок. Социал-демократы и "зеленые" выступили против подобных ограничений, поскольку они, по их мнению, фактически отменяют право на убежище, гарантированное Основным законом ФРГ.

В результате нападения с ножом на группу детей ясельного возраста в парке Шёнталь в Ашаффенбурге 22 января погибли двухлетний ребенок и 41-летний мужчина, еще три человека, в том числе один ребенок, получили ранения. Подозреваемый - 28-летний афганец Энамулла О., который, предположительно, имел психические проблемы и не должен был находиться в Германии. Это преступление за месяц до досрочных выборов в ФРГ вновь подстегнуло дискуссии о необходимости изменения миграционной политики и ускорении процедуры высылки нелегальных мигрантов.