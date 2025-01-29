Немецкие депутаты с перевесом в три голоса одобрили резолюцию оппозиционных консерваторов о радикальных мерах в отношении нелегальных иммигрантов.
Бундестаг одобрил инициативу об ограничении миграции
Проект резолюции крупнейшей оппозиционной фракции германского бундестага о радикальном ужесточении миграционного законодательства получил поддержку большинства депутатов. В среду, 29 января, после ожесточенных дебатов был одобрен предложенный блоком ХДС/ХСС документ из пяти пунктов, среди прочего включающий введение постоянного пограничного контроля, возможность отказа просителям убежища уже на границе и задержание иностранцев, которых власти обязали покинуть страну.
Инициативу поддержали консерваторы, либералы и правые популисты
В ходе поименного голосования за резолюцию высказались 348 депутатов, против проголосовали 345, воздержались еще 10. Помимо консерваторов, документ поддержали также депутаты Свободной демократической партии (СвДП) и правые популисты из "Альтернативы для Германии". Правящие Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и "Союз-90"/"зеленые", а также Левая партия выступили против. Левопопулистская партия "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), объявила, что воздерживается при голосовании. Перед голосованием канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал не одобрять предлагаемые оппозицией меры.
При этом, как отмечает Reuters, принятая резолюция не является обязательной к исполнению федеральным правительством и государственными властями в целом.
Вторая инициатива ХДС/ХСС, предполагающая в числе прочего дополнительные полномочия для правоохранительных органов, не получила необходимой поддержки. За нее проголосовали 190 депутатов, 509 были против, 3 воздержались. В ходе дебатов против предложения ХДС/ХСС выступили члены СДПГ, "зеленые", депутаты Левой партии, ССВ, АдГ и СвДП, отмечает dpa.
Дебаты об ограничениях в миграционной политике - после атаки в Ашаффенбурге
Блок ХДС/ХСС выступил с инициативой ужесточения миграционной политики после ножевой атаки в баварском Ашаффенбурге, жертвой которой стали два человека, в том числе двухлетний ребенок. Социал-демократы и "зеленые" выступили против подобных ограничений, поскольку они, по их мнению, фактически отменяют право на убежище, гарантированное Основным законом ФРГ.
В результате нападения с ножом на группу детей ясельного возраста в парке Шёнталь в Ашаффенбурге 22 января погибли двухлетний ребенок и 41-летний мужчина, еще три человека, в том числе один ребенок, получили ранения. Подозреваемый - 28-летний афганец Энамулла О., который, предположительно, имел психические проблемы и не должен был находиться в Германии. Это преступление за месяц до досрочных выборов в ФРГ вновь подстегнуло дискуссии о необходимости изменения миграционной политики и ускорении процедуры высылки нелегальных мигрантов.
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