В эксплуатацию сданы четыре моста через реки на латвийско-российской границе

На сегодняшний день построено 250 км ограждения - 99 км компанией Igate и 151 км в прошлом году усилиями VNĪ в сотрудничестве с 6 подрядчиками и Национальными вооруженными силами. Это была уникальная модель сотрудничества, в которой VNĪ выполняло функции генерального подрядчика, организовывало закупку всех материалов и ресурсов и управляло процессом строительства. Для более эффективного использования государственных средств было решено обеспечить строительство 28-километрового заграждения в болотистой местности в более длительные сроки - решение было принято с учетом значительно более выгодных условий и затрат на работы, которые должны быть выполнены в 2025 году, и согласовано с Кабинетом министров.