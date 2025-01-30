Под руководством VAS Valsts nekustamie īpašumi в новом году возобновились интенсивные работы по строительству ограждения латвийско-российской границы в болотистых, труднодоступных местах и устранению дефектов в ранее построенном SIA Igate пограничном ограждении. На рубеже года были введены в эксплуатацию ранее построенные вантовые мосты через четыре реки - Зилупе, Лудзу, Лиепну и Ритупе, сообщила член правления VNĪ Елена Гаврилова.
В эксплуатацию сданы четыре моста через реки на латвийско-российской границе
В конце года было завершено строительство заграждения на приоритетных участках латвийско-российской границы и начато устранение недостатков уже возведенного компанией Igate заграждения протяженностью 99 км и других недочетов в инфраструктуре без дополнительного государственного финансирования. В конце 2024 года были введены в эксплуатацию 4 вантовых моста, построенных SIA Igate. В 2025 году будет активно продолжаться устранение дефектов и недостатков всех ранее построенных элементов инфраструктуры (патрульных троп, деревянных пешеходных мостов и т. д.) на государственной границе.
"В этом году VNĪ активно продолжает работы на оставшихся 15 км ограждения и бетонных понтонов в болотистых, труднодоступных местах, которые осуществляет предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs, а также параллельно устраняет дефекты на участке ограждения длиной 99 км, ранее построенном компанией Igate. Мы ожидаем, что все работы под управлением VNĪ будут завершены вовремя, в обещанный правительству срок - к концу октября 2025 года", - говорит Гаврилова.
"Процесс строительства восточной внешней границы является сложным с юридической и технической точек зрения. Его затрудняют внешние препятствия различного рода, а также природные изменения, происходящие на протяжении многих лет (например, наводнения), и ряд других факторов. Несмотря на трудности, Igate продолжает совершенствовать инфраструктуру и в конструктивном сотрудничестве с VNĪ обеспечит завершение строительства этого значимого для страны инфраструктурного объекта в кратчайшие сроки", - говорит член правления компании Юргис Пучка.
На сегодняшний день построено 250 км ограждения - 99 км компанией Igate и 151 км в прошлом году усилиями VNĪ в сотрудничестве с 6 подрядчиками и Национальными вооруженными силами. Это была уникальная модель сотрудничества, в которой VNĪ выполняло функции генерального подрядчика, организовывало закупку всех материалов и ресурсов и управляло процессом строительства. Для более эффективного использования государственных средств было решено обеспечить строительство 28-километрового заграждения в болотистой местности в более длительные сроки - решение было принято с учетом значительно более выгодных условий и затрат на работы, которые должны быть выполнены в 2025 году, и согласовано с Кабинетом министров.
В укреплении восточной границы участвуют несколько организаций. VNĪ отвечает за управление и организацию строительного процесса, в том числе за поиск подрядчиков на тендерах, Государственное агентство обеспечения ответственно за экспроприацию необходимых земельных участков, VAS Latvijas valsts meži - за фактическую вырубку леса, а Латвийский государственный центр радио и телевидения - за реализацию технологических решений, а также за сотрудничество с пользователями границы и инфраструктуры - Государственной пограничной службой и Министерством внутренних дел.
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