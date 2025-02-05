Личное банкротство в Латвии: кому, зачем и как его оформлять?

Рижанка Ливия старается избегать звонков от незнакомых номеров и с опасением открывает почтовый ящик, думая, что это кредиторы шлют напоминание о возврате долгов. Но в Латвии есть легальная процедура, чтобы списать свои долги. TVNET+ разобрался, что нужно, чтобы подать на банкротство, для кого это подходит и во сколько обойдется обычному человеку.