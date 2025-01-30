Жители жалуются на шум по ночам у Адажского полигона. В НВС отреагировали

"Я живу в Кадаге. Сегодня мой ребенок не спал с четырех часов утра, так как военные снова что-то взрывали. Со стороны Адажи мы часто слышим шум военной техники, но сегодня это превратилось в кошмар. Я обратился в Госполицию, но ответа пока не получил. Я обращаюсь к вам с просьбой опубликовать этот ужас. Я понимаю, что военные учения важны, но у вас же должна быть совесть", - пишет читатель TVNET.