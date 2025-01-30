В четверг, 30 января, портал TVNET получил письма от нескольких встревоженных читателей - люди жаловались, что под Адажи и конкретно в Кадаге люди не могут спокойно спать по ночам, так как в округе часто слышен шум военной техники и звуки взрывов. В Национальных вооруженных силах TVNET сообщили, что на Адажском полигоне до 31 января продолжаются военные учения с целью совершенствования нашей обороноспособности.
Жители жалуются на шум по ночам у Адажского полигона. В НВС отреагировали
"Я живу в Кадаге. Сегодня мой ребенок не спал с четырех часов утра, так как военные снова что-то взрывали. Со стороны Адажи мы часто слышим шум военной техники, но сегодня это превратилось в кошмар. Я обратился в Госполицию, но ответа пока не получил. Я обращаюсь к вам с просьбой опубликовать этот ужас. Я понимаю, что военные учения важны, но у вас же должна быть совесть", - пишет читатель TVNET.
Ссылаясь на жалобы жителей, вооруженные силы хотят уточнить, что во время учений используется пиротехника, чтобы имитировать взрывы во время преодоления препятствий. Осознавая, что такая имитация создает повышенный уровень шума, представители армии обязуются в дальнейшем информировать о планировании таких мероприятий заранее.
"Благодарим жителей за понимание и поддержку учебного процесса",
- говорится в ответе НВС.
Вооруженные силы также напоминают, что до 31 января на Адажском полигоне проходят тактические учения многонациональной бригады НАТО в Латвии, направленные на развитие возможностей подразделений в оборонительных операциях. Боевые боеприпасы во время учений не используются.
Галерея: Военные учения "Серебряная стрела 2023" на Адажском полигоне
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