RFS завершил выступление в Лиге Европы, проиграв "Динамо" из Киева

Матч прошёл в немецком Гамбурге и завершился победой киевского "Динамо" с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте матча забил Александр Пихалёнок.

Для киевлян эта победа стала первой во всем розыгрыше - за 8 матчей "Динамо" потерпело 6 поражений, один раз сыграло вничью и один раз победило, набрав 4 очка, заняв итоговое 34-е место в таблице и вылетев из турнира. RFS также закончил выступление, заняв 32-ю позицию (5 баллов).

В предыдущих шести матчах RFS потерпел поражение в гостях со счётом 1:4 от бухарестского ФКСБ, сыграл 2:2 на своём поле с "Галатасараем" из Стамбула, уступил 0:1 во Франкфурте немецкому "Айнтрахту", дома сыграл вничью 1:1 с бельгийским "Андерлехтом", проиграл 0:2 греческому ПАОК из Салоников, уступил в Белграде 1:2 тель-авивскому "Маккаби" и сенсационно дома победил амстердамский "Аякс" (1:0).

Напомним, RFS впервые в своей истории играл в основном раунде Лиги Европы. Ранее этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.

Лига Европы считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА.

Финал Лиги Европы сезона-2024/25 пройдет 25 мая в испанском городе Бильбао.

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